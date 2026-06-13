İsviçre milli takımının Katar kalesine attığı ilk gol, Breel Embolo'nun kaydettiği golün geçerliliği konusunda şüphe uyandıran karmaşık bir pozisyonun ardından tartışmalara yol açtı.

Karar anı 14. dakikada geldi. İsviçreli oyuncu Remo Freuler, Katar kalecisi Mahmoud Abu Nada'yı geçerek bir pas yakalamak için koşuya çıktı. Kaleci topa ulaşmak için dışarı çıktı, ancak geç kaldı ve Frohler ile çarpıştı. İkisi de yere düştü ve hakem hemen penaltı noktasını gösterdi.

Ancak tekrarlar ile birlikte ilgi, çarpışmadan hemen öncesinde yaşananlara kaydı. Kamera açılarından biri, Fröiler'in pasın verildiği anda ofsayt pozisyonunda olabileceğini gösterdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, görüntüyü birkaç dakika boyunca inceledi. Sonunda, saha hakeminin kararı onaylandı: penaltı, ofsayt yok ve Breel Embolo penaltı noktasından golü attı.

Bu karar, sosyal medyada takipçiler arasında tartışmaları alevlendirdi. Bazıları Froiler'in Katar'ın en gerideki oyuncusuyla aynı hizada ve ofsayt pozisyonunda olmadığını, ya da çok az bir farkla ofsayt pozisyonunda olduğunu belirtirken, diğerleri ise yayın açısının yanıltıcı olabileceğini ve resmi VAR çizgisiyle uyuşmayabileceğini savundu.

BeIN Sports, Katarlı hakemlik uzmanı Saud Al-Adhba'ya danışarak konuyu netleştirdi. Al-Adhba, Froiler'in ofsayt pozisyonunda olduğu için golün geçersiz olduğunu vurguladı, bu da hakemin kararı ve VAR teknolojisi hakkındaki soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan, Katar, Meksika (1930-1950), İskoçya (1954-1958), Güney Kore (1954-1986) ve Yunanistan'ın (1994-2010) ardından Dünya Kupası'nda ilk dört maçının ilk yarısında geriye düşen beşinci takım oldu.

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