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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Video: Valverde'nin füze gibi golü Real Madrid'i Valencia karşısında öne geçirdi

F. Valverde
Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Uruguay
İspanya

Uruguaylının muhteşem performansı

Real Madrid oyuncusu Uruguaylı Fede Valverde, La Liga'nın 12. haftasında oynanan Valencia maçında takımını öne geçiren muhteşem bir gole imza attı. Sağ ayağıyla çektiği sert şutla topu ağlara gönderen oyuncu, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina karşısında attığı özel golü akıllara getirdi.

Gol, Kylian Mbappe'nin kullandığı direkt serbest vuruşun barajdan dönmesinin ardından geldi. Valverde, seken topa anında hamle yaparak sert bir yer şutuyla kaleyi buldu. Kaleci Dimitrievski, uzattığı eliyle topa ulaşmaya çalışsa da bu şutu engellemeyi başaramadı.

Bu golle birlikte Valverde, ceza sahası dışından yaptığı isabetli vuruşlardaki formunu sürdürdü ve kritik anlarda fark yaratma yeteneğini bir kez daha kanıtlayarak Real Madrid'e Valencia karşısında önemli bir avantaj sağladı.

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