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Video: Vahşi bir müdahale ve tartışmalı kart: Hakemin kararı Real Madrid'in öfkesini ateşledi

Real Madrid Castilla
Primera Federacion
La Liga
G. Valero
İspanya

Ne oldu?

İspanya İkinci Lig sezonunun açılış maçında Atletico Albacete ile Real Madrid C karşı karşıya gelirken, karşılaşma hakem tartışmalarına sahne oldu. Atletico Albacete oyuncusu Javi Navarro'nun Gabri Valero'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sadece sarı kartla cezalandırılmasına, kraliyet kulübünün taraftarları tepki gösterdi.

Real Madrid'in televizyon kanalı, müdahalenin Navarro'nun kırmızı kart görmesini gerektirdiğini belirterek, oyuncunun olay sırasında "sinirlerine hâkim olamadığını" ifade etti ve hakemin sarı kartla yetinme kararını açıkça eleştirdi.

Daha önce sezon hazırlık döneminde Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in ilk takımıyla antrenman yapmış olan Valero, müdahalenin ardından sakatlandı ve maça devam edebilmek için tedavi görmek zorunda kaldı.

Primera Federacion
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CDA Aguilas FC
AGU
Real Madrid Castilla crest
Real Madrid Castilla
RMC

Televizyon tekrarları, Navarro'nun müdahalesi sırasında frene basmakta geç kaldığını, bunun da temasın daha sert görünmesine yol açtığını ortaya koydu. Bu durum, olayın kırmızı kartı gerektiren sportmenlik dışı bir davranış boyutuna ulaştığını düşünen Real Madrid taraftarlarını daha ağır bir ceza talep etmeye yöneltti.

Hakem kararı, Real Madrid taraftarlarının kulübün her seviyedeki takımlarına, hatta akademi takımlarının maçlarında bile tekrarlandığını düşündükleri hatalara dair tartışmayı yeniden alevlendirdi.

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