Sassuolo, bu akşam Mapei Stadyumu'nda İtalya Ligi'nin dördüncü haftasında oynanan karşılaşmada Juventus'u (3-2) mağlup ederek çılgın bir galibiyet elde etti. İkinci yarıda heyecan dolu iniş çıkışlara sahne olan mücadele, ev sahibi takımın uzatma dakikalarında attığı son dakika golüyle sona erdi.

Beş golün tamamı ikinci yarıda geldi. İlk 45 dakika boyunca beraberlik havası maça hâkim olurken, 65. dakikada Sebastiano Esposito Sassuolo adına skoru açtı ve Juventus'u maça dönmek için zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı.

Juventus, 82. dakikada Edin Dzeko... Edin Zjegrova aracılığıyla beraberliği yakalamayı başardı; ardından gerçek heyecan son dakikalarda başladı. Sassuolo 89. dakikada Kieron Boy'un golüyle yeniden öne geçti, ancak Zjegrova takımının pes etmesini kabul etmedi ve 90+1. dakikada Juventus'un ikinci beraberlik golünü kaydetti.









Herkes maçın beraberliğe doğru gittiğini düşünürken, Vasilije Adzic'in aklında başka bir şey vardı. 90+4. dakikada Sassuolo adına son dakika galibiyet golünü kaparak takımına büyük taraftar coşkusu eşliğinde üç değerli puan kazandırdı ve haftanın en heyecanlı maçlarından birini sonuçlandırdı.

Bu galibiyetle Sassuolo puanını 7'ye yükselterek dokuzuncu sıraya oturdu. Bu, sekizinci sıradaki Juventus'un puanıyla aynı; her iki takım da iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti.

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