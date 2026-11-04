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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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VİDEO: Utanç verici bir an City'ye Leipzig karşısında üstünlüğü getirdi

RB Leipzig - M.City
RB Leipzig
M.City
Şampiyonlar Ligi
Almanya
İngiltere

İngiliz takımı ilk yarıda sönük bir görüntü sergiledi

Manchester City, bugün çarşamba günü Red Bull Arena'da oynanan ve Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında yer alan karşılaşmada, ev sahibi Leipzig karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İngiliz ekibinin golü kendi kalesine geldi; Alman takımının oyuncusu Castello Lukeba, City oyuncusu Nico O'Reilly'nin ortasının ardından 37. dakikada topu kendi kalesine çevirdi.

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Konuk ekip ilk yarıda beklenen performansı ortaya koyamadı; topa yüzde 66 oranında sahip olurken Leipzig ise yüzde 34'te kaldı, ancak toplam 4 şutundan yalnızca birini isabetli vurabildi.

Buna karşılık Leipzig, yarının ilk bölümünde iyi bir performans sergiledi ve 2'si isabetli olmak üzere 6 şut çekti; ayrıca rakip ceza sahası içindeki top temasları açısından City ile berabere kaldı (her iki takım için de 8'er).

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