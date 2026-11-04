Manchester City, bugün çarşamba günü Red Bull Arena'da oynanan ve Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında yer alan karşılaşmada, ev sahibi Leipzig karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İngiliz ekibinin golü kendi kalesine geldi; Alman takımının oyuncusu Castello Lukeba, City oyuncusu Nico O'Reilly'nin ortasının ardından 37. dakikada topu kendi kalesine çevirdi.

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Konuk ekip ilk yarıda beklenen performansı ortaya koyamadı; topa yüzde 66 oranında sahip olurken Leipzig ise yüzde 34'te kaldı, ancak toplam 4 şutundan yalnızca birini isabetli vurabildi.

Buna karşılık Leipzig, yarının ilk bölümünde iyi bir performans sergiledi ve 2'si isabetli olmak üzere 6 şut çekti; ayrıca rakip ceza sahası içindeki top temasları açısından City ile berabere kaldı (her iki takım için de 8'er).