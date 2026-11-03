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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Video: Üst üste üçüncü galibiyet: Barcelona, Lamine'nin büyüsü ve Raphinha'nın becerisiyle Aston Villa'yı durdurdu

Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
İspanya
İngiltere

dokuzuncu puanını topladı

 Barcelona, bugün (salı) konuk ettiği Aston Villa'yı 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden galibiyet yoluna döndü.

Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü hafta kapsamında Camp Nou Stadı'nda oynandı.

Barça, geçen hafta Paris Saint-Germain'e 4-2 mağlup olmuştu; ancak bugün geri dönerek üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 9'a yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

Aston Villa ise daha önce üst üste 3 galibiyet elde etmesinin ardından bu turdaki ilk yenilgisini aldı ve yine 9 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

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BAR

BAR

Barcelona'nın üç golünü Lamine Yamal (7. dk) ve Raphinha (53. ve 65. dk) kaydetti.

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in rakip üzerinde yüksek baskı tercihiyle birlikte özellikle hücum tarafında dikkat çekici bir maç ortaya koydu.

Barça oyuncuları, Lamine Yamal'ın belirgin parlak performansı eşliğinde gol sayılarını artırmak için birçok net fırsatı değerlendiremedi.

Diğer tarafta Aston Villa, Katalanların yüksek baskısı altında zorlandı ve oyuncuları kendilerine yenilgiyi getiren ağır hatalar yaptı.

Ancak buna rağmen İngiliz ekibi, özellikle Aston Villa'nın 4 tehlikeli fırsat yakaladığı ilk yarıda, Joan Garcia'nın kalesi için büyük bir tehlike oluşturdu.

 

 

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