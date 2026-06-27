Video: Uruguay'dan ayrılmasının ardından Bielsa gazetecilere öfkeyle tepki gösterdi

Uruguay milli takımının teknik direktörü Marcelo Bielsa, İspanya’ya yenildikten sonra kendisiyle yapılan kısa televizyon röportajında sinirlerini kaybetti ve takımının turnuvadan elenmesinin ardından gösterdiği aşırı tepkiyle tartışma yarattı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Bielsa medyayla ilişkilerinde her zamanki rahatsızlığını gizlemiyor; ancak Uruguay'ın turnuvadan elenmesi onu daha fazla etkilemiş gibi görünüyordu. Saha röportajı başlamadan önce sinirlerini kaybeden Bielsa, kendisiyle röportaj yapmak için bekleyen gazetecilere bağırdı.

Bielsa, yenilginin ardından Uruguay'ın turnuvadan elenmesiyle ilgili yorumlarını almak için hazırlanan gazetecilere, "Hadi... Şimdi başlayın!" diye bağırdı. Röportaj sırasındaki cevapları da soğuk bir tavırla şekillendi ve konuşmasını "Affedersiniz" diyerek, ancak öfkeli bir ses tonuyla sonlandırdı.

Bielsa’nın öfkesi stadyumu terk ettikten sonra da devam etti. “Dazn” kanalına verdiği röportajda Fernando Muslera’nın neden oyundan çıkarıldığı sorulduğunda kısa ve sert bir şekilde “Çıkmaya kendisi karar verdi” diye yanıt verdi. Soru tekrar yöneltildiğinde ise tartışmayı “Buna zaten cevap verdim” diyerek sert bir şekilde sonlandırdı.



