Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Video: Ürdün ile Cezayir arasındaki maç sırasında şiddetli bir kavga çıktı… Katar İçişleri Bakanlığı 25 kişiyi gözaltına aldı

Bosna Hersek - Katar
Bosna Hersek
Katar
Dünya Kupası
Ürdün - Cezayir
Ürdün
Cezayir
Bosna-Hersek
Katar
ABD
Ürdün
Cezayir

Cezayir, Ürdün'ü 2-1 mağlup etti

Sosyal medya platformlarında aktivistler, 2026 Dünya Kupası kapsamında Cezayir ve Ürdün milli takımları arasında oynanan maç sırasında Katar’ın başkenti Doha’nın Al-Dafna bölgesindeki bir restoranda yaşanan kargaşayı belgeleyen bir video paylaştılar.

Cezayir, iki Arap kardeş ülke arasındaki heyecan verici karşılaşmada Ürdün'ü 2-1 mağlup etti.

Videoda, Arap Zirvesi sırasında kavga edenlerin sandalyeleri fırlattığı ve eşyaları kırdığı görülüyor.



Videonun yayılmasının ardından Katar İçişleri Bakanlığı, “X” platformu üzerinden bir açıklama yayınlayarak, ilgili makamların, bireylerin ve mülklerin güvenliğini tehlikeye atan ve kamu düzenini bozan bu yasadışı davranışlara ilişkin işlemlere derhal başladığını doğruladı.

Bakanlık, “Arap uyruklu” 25 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin savcılığa sevk edilmesine yönelik yasal işlemlerin tamamlandığını açıkladı.

 İçişleri Bakanlığı, herkesi bu tür davranışlara kapılmama konusunda uyardı ve toplumun güvenliğini ve emniyetini tehlikeye atan herkese karşı kanunları uygulamakta hiçbir taviz vermeyeceğini vurguladı.



Reklam