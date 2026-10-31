Barcelona, cumartesi akşamı Camp Nou'da oynanan ve İspanya Ligi'nin on birinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada konuğu Deportivo Alavés'in filelerini (6-1) havalandırarak galibiyet şarkısını mümkün olan en iyi şekilde yeniden söyledi. Böylece Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında alınan yenilgilerin yaşandığı zorlu bir haftanın sayfasını kapattı.

Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybetmesi, ardından İspanya Ligi'nde ezeli rakibi Real Madrid'e 2-1 yenilmesinin ardından dengesini yeniden bulma arayışıyla girdi bu karşılaşmaya. Ancak Alman teknik direktör Hansi Flick'in öğrencileri güçlü bir hücum futbolu ortaya koydu ve Alavés'e temposuna ayak uydurması için gerçek bir fırsat tanımadı.

Flick, Eric García, Andreas Christensen ve Xavi Espart'ın yokluğu nedeniyle savunma hattında değişiklikler yapmak zorunda kaldı; Frenkie de Jong'u stoper mevkisinde görevlendirirken sağ kanatta Bryan Varinas'a güvendi. Yapılan değişikliklere rağmen, ilk dakikalardan itibaren kontrolü eline alan Barcelona'nın hücum performansı etkilenmedi.

Brezilyalı Raphinha, 8. dakikada skoru açtı. Pedri'nin sol taraftaki Fermín López'e attığı ustaca ara pasının ardından Fermín ilerleyerek bir orta gönderdi ve Raphinha topu doğrudan bir vuruşla filelere göndererek ev sahibinin öne geçtiğini ilan etti.

15 dakika sonra Raphinha, Fermín ile rolleri değiştirdi; oyun kurucuya dönüşerek topu takım arkadaşına hazırladı ve Fermín dar bir açıdan sert bir vuruşla topu 23. dakikada Alavés'in ağlarına yolladı. Böylece Barcelona ikinci golüyle öne geçişini pekiştirdi.

Katalan ekibinin tekrarlanan girişimlerine rağmen Alavés bir süre hücum baskısına direndi. Ardından Raphinha, parlak formunu sürdüren ve takım arkadaşlarına fırsatlar yaratmaya devam eden Fermín López'in ustaca ortasını değerlendirerek 41. dakikada kişisel ikinci ve takımının üçüncü golünü ekledi.

Barcelona, ilk yarıdaki üç golle yetinmedi; Lamine Yamal, uzatma dakikalarının ikincisinde ceza sahası sınırından sol ayağıyla attığı sert bir vuruşla dördüncü golü ekledi ve ev sahibi maçın ilk yarısını rahat bir üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda Flick, Pedri'nin yerine Bernal'i oyuna dahil ederek bir değişiklik yaptı, ancak bu durum Barcelona'nın hücum eğilimini etkilemedi. Takım Alavés'in kalesini tehdit etmeyi sürdürdü ve Karim Adeyemi, 54. dakikada Fermín López'ten aldığı seçkin bir pasın ardından yeni bir gol ekleme fırsatını harcadı.

Beşinci gol 65. dakikada geldi. Gabriel Jesus'un ustaca attığı pasla Alavés kalecisiyle karşı karşıya kalan Lamine Yamal, topu muhteşem bir aşırtma dokunuşuyla kalecinin üzerinden ağlara yolladı; maçtaki kişisel ikinci golünü kaydetti ve karşılaşmada 3 gole katkı sağlayarak parlak formunun sürdüğünü teyit etti.

Maçın bitimine yakın Flick, Yamal'ı oyundan çıkarıp Anthony Gordon'u dahil ederek bir değişiklik yaptı. Gordon, 86. dakikada Barcelona'nın altıncı golünü ekledi. Bu arada Mariano Díaz, 84. dakikada Alavés'in tek golünü kaydederek farkı azalttı, ancak bu karşılaşmanın sonucunu değiştirmedi.