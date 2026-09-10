Büyük Avrupa geceleri rüyalar tiyatrosuna geri döndü. Manchester United sadece kazanmakla kalmadı, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm rakiplerine sert bir mesaj da gönderdi. Konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-0'lık net bir skorla ezip geçti; Kırmızı Şeytanlar'ın ilk dakikadan son dakikaya kadar hükmettiği tek taraflı bir maçtı.

United maça boğucu bir hücum baskısıyla başladı ve rakibine nefes alma fırsatı tanımadı. Sonuç, erken başlayıp tribünlerdeki kutlama düdükleriyle sona eren bir gol festivali oldu.

Başlangıç Cunha'dan

Açılış, sol kanattan gelen teknik bir kombinasyonun ardından 27. dakikada geldi. Genç bek Patrick Dorgu içeri girip özenli bir yerden ortayı gönderdi; 10 numaralı formanın sahibi Brezilyalı Matheus Cunha bu topu direkt vuruşla ağlara yolladı. Böylece United 1-0 öne geçti ve Cunha, takım formasıyla Avrupa'daki ilk golünü kaydetti.

Tielemans'tan Bruno'ya hediye

Kaptan Bruno Fernandes skoru ikiye çıkarmak için fazla beklemedi. 42. dakikada, Sabah'ın orta saha oyuncusu Belçikalı Youri Tielemans'ın topu orta sahada hatalı bir şekilde pas vererek yaptığı ağır hatayı değerlendirdi. Topu kapan Bruno ileri atıldı ve özgüvenle kaleye vurarak 2-0'lık ikinci golü kaydetti.

Devre arasından önce üçüncü

Konuklar nefes alamadan United, 45. dakikada üçüncü darbeyi vurdu. Sloven Benjamin Šeško'ya ulaşan hızlı bir atakta, Šeško akıllıca bir pası Kamerunlu Bryan Mbeumo'ya çıkardı; Mbeumo da topu ağlara göndererek ilk yarıyı 3-0'lık net skorla kapattı.

Finali Martinez getirdi

İkinci yarıda United gösterisini sürdürdü. 68. dakikada Arjantinli defans oyuncusu Lisandro Martinez, bir ortaya yaptığı takip ve ceza sahası içindeki sert vuruşla gol festivalini noktaladı ve skoru 4-0'a taşıdı.

Eksiksiz bir galibiyet, gol yemeyen bir kale ve United'ın ölümsüz günlerini hatırlatan bir hücum performansı… Takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden zorlu bir rakip olmak için geri döndüğünü kanıtladı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz