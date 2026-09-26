Suudi Arabistan Milli Takımı, Umman karşısında oynadığı gösterişli maçın ardından "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki Al-İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının grup aşaması ikinci turunda karşı karşıya geldiği Umman'ı 3-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan, maçın 11. dakikasında Salih Ebu Şamat'ın ortasını kafayla ağlara gönderen Firas El-Buraikan ile skoru açtı.

Maçın 18. dakikasında ise Hasan Kadeş, Salih Ebu Şamat'ın kullandığı köşe vuruşundan gelen ortayı kafayla ağlara göndererek Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ikinci golünü kaydetti.

El-Buraikan, maçın 34. dakikasında Sultan Mendeş ile top alışverişinden sonra çektiği sert şutla Umman kalecisinin engelleyemediği topu ağlara göndererek kendisinin ikinci, ülkesinin üçüncü golünü ekledi.

Maçın 36. dakikasında Nasır El-Revahi, kaleci Muhammed El-Uveys ile tam bir pozisyonda karşı karşıya kalarak Umman Milli Takımı adına bir gol kaydetti, ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı maça tamamen hâkim oldu; oyuncuları Umman kalesi önünde çok sayıda kolay pozisyonu harcadı ve maç, Suudi Arabistan'ın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu galibiyetle Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası'nda yarı finale yükselmeyi garantileyerek yarı finale çıkan ilk takım oldu. Puanını 6'ya yükselten Suudi Arabistan, ikinci sıradaki Irak'ın iki puan önünde Birinci Grup'un lideri konumunda bulunuyor.

Buna karşılık Umman Milli Takımı'nın turnuvadaki durumu zorlaştı. Puanı tek puanda kalan Umman, puan cetvelinde üçüncü sırada yer alıyor ve bu durum tur atlama şansını son derece zayıflatıyor.

Umman Milli Takımı'nın tur atlaması için önümüzdeki salı günü oynanacak maçta Kuveyt'i yenmesi, aynı saatte Irak'ın Suudi Arabistan'a mağlup olması ve ayrıca aralarındaki büyük averaj farkını kapatması gerekiyor.