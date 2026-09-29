Video: Umman'ın turu geçmesinin ardından Halil el-Beluşi'nin şaşkınlığı: Hâlâ şoktayım!

Umman'lı spor spikeri Halil el-Beluşi, Umman Millî Takımı'nın Körfez Kupası "Halici 27"nin yarı finaline yükselme senaryosu karşısında duyduğu büyük şaşkınlığı dile getirdi.

Umman Millî Takımı yarı finale dramatik bir şekilde yükseldi; grup aşamasının son maçında Kuveyt'i 3-1 mağlup etti, ancak üçüncü golün sahibi Musab el-Şakasi'nin golü kutlarken formasını çıkararak yaptığı büyük hata, Umman'ın doğrudan tur atlamasını engelledi. Böylece Irak ile her konuda, hatta centilmenlik puanında bile eşitliğe düşmelerinin ardından umutları kuraya kaldı.

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Kura, maçtan sonra Irak ve Umman millî takımlarının temsilcilerinin katılımıyla çekildi ve grubu lider tamamlayan Suudi Arabistan'ın yanı sıra Umman'ın bir sonraki tura yükselmesiyle sonuçlandı.

Bu gelişmeler maçın ardından büyük tartışmalara yol açtı. Al Kass kanallarının spikeri Halil el-Beluşi, ülkesinin millî takımının tur atlamasının ardından şöyle konuştu: "Hâlâ şoktayım, bilmiyorum, ama tur atladığımız için Allah'a şükür."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum, bırakın da otele döneyim ve konuyu kavrayana kadar düşüneyim." Şöyle sürdürdü: "Tur atladığımız için Allah'a şükür, bu tur atlamaya ihtiyacımız vardı, moral açısından son derece faydalı olacak."

Umman Millî Takımı turnuvaya Irak ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ardından ikinci turda ev sahibi Suudi Arabistan'a 3-0 mağlup olmuş, salı günü ise Kuveyt'i 3-1 yenmişti.

Öte yandan Irak Millî Takımı ikinci turda Kuveyt'i 3-2 mağlup etmiş, bu gece ise Suudi Arabistan'a 2-0 yenilmişti.

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