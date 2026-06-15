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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Uluslararası bir kanal, Ashour'un golünü Dünya Kupası'nın en iyi golü olarak nitelendirdi

E. Ashour
Mısır
Belçika
Dünya Kupası
Mısır
Belçika

Engellenemeyen bir saldırı

"Squawka" istatistik ağı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Mısır milli takımının yıldızı İmam Aşur'un Belçika karşısında attığı golü övdü.

Firavunlar, ilk yarıda İmam Ashour'un 19. dakikada ceza sahası dışından attığı ve "Kırmızı Şeytanlar"ın kalecisi Thibaut Courtois'nın kurtaramadığı golle Belçika karşısında öne geçti.

Squawka İstatistikleri, "X" ağındaki hesabında şöyle yazdı: "Belki de turnuvanın şimdiye kadarki en önemli golünü izledik! İmam Ashour, 19. dakikada Mısır'ı Belçika karşısında öne geçirdi.

" Bu gol, İmam Ashour'un Mısır milli takımındaki uluslararası kariyerindeki ilk golü oldu.

Ashour, Abdurrahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani ve Mohamed Salah'ın ardından Dünya Kupası'nda gol atan dördüncü Mısırlı oyuncu oldu.

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Mısır milli takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte D Grubu'nda yer alıyor.

Mısır, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini hala arıyor.

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