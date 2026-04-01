Getty/Goal

Al-Taawoun'un forveti Basem Al-Arini, son dönemde gösterdiği performansla 2025-2026 sezonunda Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin gol krallığı yarışında bir adım öne geçti.

Al-Arini, bugün Çarşamba günü, Al-Akhdoud kulübünün Najar'daki stadyumunda oynanan ve Elit Ligi'nin 18. haftasından ertelenen maçta, Al-Taawoun'u Al-Akhdoud'a karşı 2-0 galibiyete taşıyan golü attı.

Gol 69. dakikada geldi. Al-Taawoun'un forveti, Al-Akhdoud savunmasının arkasına atılan mükemmel bir pası aldı, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu büyük bir ustalıkla ağlara göndererek takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu, Basem Al-Arini'nin Al-Taawoun formasıyla üst üste üçüncü gol attığı maç oldu. Al-Arini, 17. haftada Al-Hazm'ı 2-0 yendikleri maçta bir gol, 19. haftada Al-Nassr'ı 4-2 mağlup ettikleri maçta ise hat-trick yapmıştı.

Al-Arini, bu sezon Elit Ligi'ndeki gol sayısını 17'ye çıkardı ve ikinci sırada yer alan Al-Ittifaq'ın forveti Jalal Al-Salem'in 3 gol önünde, turnuvanın gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.

Al-Salem de Çarşamba günü, El-Bukairiya'nın sahasında oynanan ve El-Nukhat Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta, El-Ittifaq'ı 2-1 galibiyete taşıyan golü attı.