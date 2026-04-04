Video: Üç gol atmasına rağmen... Riyad Mahrez, Al-Ahli Jeddah'ta bir krize yol açtı

Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, Suudi Roshen Ligi'nde rakibi Damak'a karşı alınan büyük galibiyete rağmen, Al-Ahli Jeddah kadrosunda bir krize yol açtı.

Al-Ahli, Cumartesi günü Cidde'deki Al-Inmaa Stadyumu'nda Roshen Ligi'nin 27. haftasında Damak'ı 3-0 mağlup etti.

Al-Ahli 3-0 öndeyken, takımın Alman teknik direktörü Matthias Jaissle, 70. dakikada Riyad Mahrez'in yerine Suudi forvet Firas Al-Buraikan'ı oyuna soktu.

Cezayirli yıldız, sahadan çıkarken öfkeli bir tavır sergiledi. Jaisle ile tokalaştıktan sonra, sanki çoğu maçta neden oyundan alındığını sorguluyormuş gibi ona birkaç söz söyledi. Ardından teknik ekipten biri araya girerek onu sakinleştirdi.

"Transfermarkt" sitesine göre, bu maç, Riyad Mahrez'in bu sezonun başından beri Al-Ahli ile çeşitli turnuvalarda oynadığı 35 maçın 22'sinde oyundan alındığı maç oldu.

Ayrıca bu maç, Roshen Ligi'nde Cezayirli yıldızın maç bitmeden oyundan çıkarıldığı üst üste dokuzuncu maç oldu, bu da öfkesini haklı çıkarabilir.

Mahrez'in bu sezonun başından bu yana Al-Ahli ile oynadığı 35 maçta 20 gole katkı sağladığı, bunlardan 7'sini attığı ve 13'ünü asist yaptığı belirtiliyor.

