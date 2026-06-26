Video: Türkiye, ABD'ye karşı heyecan verici bir galibiyetle Dünya Kupası'na veda etti

Türkiye Milli Takımı, Los Angeles’ta uzatma dakikalarında attığı son dakika golüyle ABD Milli Takımı’na karşı heyecan verici bir galibiyet elde etti. Böylece ABD’nin yenilgisiz serisini sona erdirdi ve turnuvadan erken elenmesine rağmen 2002’den bu yana Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetini kaydetti.

Maçın son vuruşunda Kan Ayhan’ın dokunuşu Türkiye’ye galibiyeti getirdi; oysa Türkiye Milli Takımı, karşılaşmanın ilk üç dakikasında geriye düşmüştü.

Ev sahibi ve ortak organizatör ABD milli takımı, ilk on birinde dokuz değişiklik yapmasına rağmen mükemmel bir başlangıç yaptı, Tribünlerde Brad Pitt, Ed Norton ve Owen Wilson gibi Hollywood yıldızlarının da bulunduğu şenlikli bir atmosferde, Celtic'in savunma oyuncusu Auston Trusty, bir köşe vuruşu sırasında tamamen boş bırakılınca, Türkiye kalecisi Orhan Çakır'ın önünden geçen bir yerden vuruş yaptı.

Maçın başlamasından sadece 2 dakika 13 saniye sonra gelen bu gol, Amerikan futbol tarihine geçti ve 2014 yılında Gana kalesine sadece 30 saniye sonra attığı golün ardından, ABD'nin Dünya Kupası tarihindeki en hızlı ikinci golü oldu.

Turnuvanın ilk iki maçında mağlup olan Türkiye milli takımı, teknik direktör Vincenzo Montella’nın oyuncuları, hızlı bir şekilde dengelerini yeniden kazanarak maçın ritmine uyum sağladı.

Genç yıldız Arda Güler, takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz’ın geriye doğru pasının ardından yakın mesafeden ustaca bir vuruşla Türkiye’nin bu turnuvadaki ilk golünü atarak skoru eşitledi.

Türkiye Milli Takımı, sol kanattan hızlı ve organize bir atağın sonunda Orkun Koko’nun şutuyla skoru tamamen tersine çevirmeyi başardı; bu atakta yine Real Madrid’in parlayan orta saha oyuncusu Güler yer aldı.

Mauricio Pochettino'nun oyuncuları ikinci yarıya daha yoğun bir hücumla başladı ve Sebastian Berhalter'in 20 yarda mesafeden sol alt köşeye gönderdiği güçlü şutla skoru eşitledi.

Yedek oyuncu Christian Pulisic, takımı galibiyet golünü ararken Amerika’ya öne geçirmeyi sağlayacak üç tehlikeli fırsatı kaçırdı; ancak kaleci Çakır muhteşem bir performans sergiledi ve bu denemelerden birini direğe çarptırarak uzaklaştırdı.

Maçın son dakikalarında karşılıklı hücumlar yaşandı; Kenan Yildiz’in kavisli şutu kaleyi ıskaladı, Yılmaz ise gol atmak için ideal pozisyondayken dengesini kaybetti; ardından Ayhan, Chan Ozon’un pasını kaleye yönlendirerek son nefeslerde galibiyet golünü attı.

Avustralya’yı yenerek grubu lider tamamlayan ABD Milli Takımı, 2 Temmuz’da turnuvanın 32’li turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Türkiye Milli Takımı ise grubu son sırada tamamlayarak ülkesine dönecek.



