Bir Türk satıcı, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a katılması hâlinde 500 kilogram karpuzu ücretsiz dağıtacağına söz verdi.

Mısırlı yıldızı bu yaz Liverpool'dan ayrılmasının ardından Türkiye Ligi'nde oynama deneyimi yaşamakla ilişkilendiren haberler giderek artıyor.

El Cezire kanalının Türkiye haberlerine odaklanan hesabı, Instagram'da bir video paylaştı. Videoda Türk meyve satıcısı, Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a katılması hâlinde yarım ton karpuz dağıtacağına söz veriyor.

Aynı zamanda Türk NTV Spor ağı, Salah'ın Beşiktaş'a transfer krizinin, kulübün oyuncuyla anlaşmaya varmasının ardından çözüme yaklaştığını, menajerinin komisyonunun ise transferin tamamlanmasının önündeki son engeli oluşturduğunu belirtti.

Haberlerde, Serdal Adalı başkanlığındaki kulüp yönetiminin, yüksek mali taleplerine rağmen Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile müzakerelere sakin ve stratejik bir üslupla devam ettiği ifade edildi.

Haberlerde ayrıca Ramy Abbas'ın yüzde 35 oranında bir komisyon talep ettiği, ancak taleplerini kademeli olarak düşürmeye başladığı ve bunun da sözleşmelerin nihai imza aşamasına yaklaşmasını sağladığı aktarıldı.

Haberlerde, oyuncunun menajeriyle son ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz Beşiktaş'ın Salah transferini resmen açıklamaya yaklaştığı vurgulandı.