Bir Türk satıcı, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a katılması halinde 500 kilogram karpuzu ücretsiz dağıtacağına söz verdi.

Mısırlı yıldızı, bu yaz Liverpool'dan ayrılmasının ardından Türk liginde oynama deneyimi yaşamaya bağlayan haberler giderek artıyor.

El Cezire kanalının Türkiye haberlerine odaklanan hesabı, Instagram'da, Türk meyve satıcısının Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a katılması halinde yarım ton karpuz dağıtacağına söz verdiği bir video paylaştı.

Aynı zamanda Türk NTVSpor ağı, kulübün oyuncuyla anlaşmaya varmasının ardından Salah'ın Beşiktaş'a transferindeki krizin çözüme yaklaştığını, menajerinin komisyonunun ise transferin tamamlanması önündeki son engeli oluşturduğunu belirtti.

Haberlerde, Serdal Adalı başkanlığındaki kulüp yönetiminin, yüksek maddi taleplerine rağmen Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile müzakereleri sakin ve stratejik bir üslupla sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Ayrıca Ramy Abbas'ın yüzde 35'lik bir komisyon talep ettiği, ancak taleplerini kademeli olarak düşürmeye başladığı ve bunun da sözleşmeleri nihai imza aşamasına yaklaştırdığı ifade edildi.

Haberler, Beşiktaş'ın oyuncunun menajeriyle son detaylar üzerinde anlaşmanın tamamlanmasının hemen ardından Salah transferini resmen açıklamaya yaklaştığını doğruladı.