Video: Tunus ve Ürdün’ün ardından… Bosna, Katar’a sert çıktı ve onu Dünya Kupası’ndan eledi

Katar milli takımı, bu gece 2. Grubun 3. maçında Bosna-Hersek’e 3-1 yenilmesinin ardından Dünya Kupası’ndan grup aşamasında elendi.

Bosna-Hersek'in üç golünü Karim Alajević (29. dakika),

Katarlı oyuncu Sultan Al-Breik (34. dakikada kendi kalesine attığı gol) ve Ermin Mahmić (81. dakika) tarafından atılırken, Katar'ın tek golünü ise 42. dakikada Hassan Al-Haydos kaydetti.

Bosna-Hersek, puanını 4'e yükselterek üçüncü sıraya yerleşti ve grup aşamasında üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım arasına girerek 32'li tura yükselme şansını yakaladı; ancak diğer gruplardaki sonuçları beklemesi gerekecek.

Katar ise 1 puanla dördüncü ve son sırada yer alarak turnuvaya erken veda etti ve Tunus ile Ürdün'ün ardından elenmesi kesinleşen üçüncü Arap takımı oldu.

Maç büyük heyecan yaşandı; Bosna-Hersek, 29. dakikada Karim Alajević’in Katar kalesine gönderdiği güçlü şutla skoru açtı.









Katar, beraberliği yakalamak için atağa kalktı ancak Akram Afif, Bosna-Hersek savunma oyuncusu tarafından yakalandıktan sonra kaleciye pas vererek net bir gol fırsatını kaçırdı.

Bosna-Hersek’in etkili bir atağında, 34. dakikada ortalanan top Sultan Al-Breik’e çarparak Katar ağlarına gitti.









Katar, ilk yarının son dakikalarında güçlü bir şekilde saldırdı ve birkaç tehlikeli atak oluşturdu; 42. dakikada Hasan El-Haydos, Katar'ın golünü attı, ancak ardından beraberlik golü olacak top direğe çarptı ve ilk yarı 2-1 Bosna-Hersek lehine sona erdi.









İkinci yarıda her iki takım da oyuncuların büyük coşkusu eşliğinde gol bulmak için mücadele etti; ta ki Ermin Mahmić, 80. dakikada üçüncü golü atarak Katar’ın umutlarını söndürene kadar.







