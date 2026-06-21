Video... Tunus'un attığı dört golün ardından Japon taraftarlar dikkatleri üzerine çekiyor

Japon taraftarlar, bugün Pazar günü Meksika’da oynanan ve Dünya Kupası tarihindeki 1000. maç olarak da anılan 6. grubun ikinci turu kapsamında, takımlarının Tunus’u 4-0 mağlup etmesinin hemen ardından Monterrey Stadyumu’ndaki tribünlerdeki çöpleri toplamaya başladı.

Japonya’da “Jomi Hiroi” (maç sonrası tribünleri temizleme geleneği) olarak bilinen bu kendiliğinden ortaya çıkan davranış, kamera, Ken Okawa (30) adlı bir taraftarı, koltuğunun etrafındaki plastik bardakları ve yemek artıkları toplamak için eğilirken görüntüledi. Okawa, kültüründen miras aldığı bu geleneği, turnuvaya ev sahipliği yapan Meksika’ya teşekkür etmenin bir yolu olarak görüyor.

Tunuslu Mosaïque Radyosu’nun haberine göre, Okawa, “Meksika’da misafiriz ve bana harika bir muamele gösterildi, bu yüzden minnettarlığımı bu şekilde ifade ediyorum” dedi.

Bu davranış Japonya’da erken çocukluk döneminden itibaren kök salmıştır; okul öğrencileri sınıflarını kendileri temizlemeyi öğrenirler.

41 yaşındaki taraftar Miko Takaya, “Bu, kültürümüzün doğal bir parçası… Kullandığımız her şeyi temiz bırakarak bir sonraki kişinin rahatça kullanabilmesini sağlamak için bunu yapıyoruz” dedi.

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Japon taraftarların tribünleri temizlerken çekilen fotoğrafları, bu yılki Dünya Kupası sırasında geniş çapta yayıldı. Bu durum, Meksika’nın Nuevo León eyaleti valisi Samuel García’yı, Japon taraftarların taleplerini karşılamak üzere stadyumda, taraftar festivalinde ve turistik yerlerde 20 bin çöp torbası dağıtmaya sevk etti.

Bu gelenek dünya çapında beğeni toplasa da, 27 yaşındaki İchiro Oyo’nun da belirttiği gibi, birçok taraftar bunu “doğal bir şey” olarak gördü.

32 yaşındaki Rio Matsuka ise dünya sahnesinde Japon kültürünün bu medeni imajını sergilemekten duyduğu gururu dile getirerek, “Dünyanın dört bir yanından insanların bizi izlediği böyle bir stadyumda bu davranışı sergilemek, bence büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Futbol açısından ise Japonya, geçen turda İsveç’i 5-1’lik ezici bir skorla mağlup eden Hollanda ile berabere kalmasının ardından, 4 puanla G6 Grubu’nun zirvesindeki konumunu sağlamlaştırdı. Tunus ise “Turuncu Değirmenler” ile oynayacağı son maç öncesinde hiçbir puan toplayamayınca Dünya Kupası’ndan resmen elendi.

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