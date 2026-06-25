Video: Tunus, Arap takımlarının kendi kalesine gol atma kulübüne katıldı… Hollanda ise 7 dakika içinde acımasızdı

Hollanda milli takımı, Tunus karşısında üstünlüğünü 2-0’lık skorla kanıtlamak için sadece yedi dakikaya ihtiyaç duydu, Ancak "Kartaca Kartalları" için başlangıç daha da zorlu geçti; 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü tur maçında, Arap takımlarının kendi kalesine attığı goller serisine bir yenisini eklediler. Oysa Tunus milli takımı, ilk iki turda aldığı iki mağlubiyetin ardından elenme ihtimalini çoktan kabullenmişti.

Şok çok erken yaşandı: 3. dakikada Elias Sakhi, ceza sahası içindeki topu uzaklaştırmaya çalıştı, ancak yanlışlıkla kendi kalesine gönderdi ve Hollanda’ya öne geçme golünü hediye etti. Böylece, bu yılki Dünya Kupası’nda kendi kalesine gol atan en son Arap futbolcu oldu.



Hollanda milli takımı rakibine nefes aldırmadı; sadece üç dakika sonra Virgil van Dijk, Brian Brobbey’e akıllı bir pas gönderdi ve Brobbey, 7. dakikada doğrudan kaleye attığı şutla ikinci golü kaydetti. Böylece maçın ilk dakikaları Tunus milli takımı için yeni bir kabusa dönüştü.



Al-Sakhi’nin golüyle Arap oyuncular, 2026 Dünya Kupası’nın en dikkat çeken olaylarından biri haline gelen “kendi kalesine gol” serisini sürdürdüler. Daha önce Mısır’dan Muhammed Hani, Irak’tan Ayman Hüseyin, Ürdün’den Yezin Al-Arab, ve Katar’dan Muhammed El-Manai ile Suudi Arabistan’dan Hasan Tambakti’nin ilk ve ikinci turlarda kendi kalelerine attığı kendi gollerine ek olarak bu seriye bir gol daha ekledi.

İronik olan ise, Arap takımlarının ilk iki turda, daha önce Dünya Kupası’ndaki tüm katılımlarında attıkları toplam kendi kalesine gol sayısını, yani beş golü, eşitlemiş olmalarıydı; ardından El-Sakheri altıncı golü ekledi.

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