Video: Tüm aksiliklere rağmen... Ceda Union taraftarları Asya yolculuğu öncesinde ortalığı coşturuyor

Cidde İttihad Kulübü taraftarları, takımın son dönemde yaşadığı talihsizliklere rağmen, Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki serüveninin başlamasından önce ortalığı coşturdu.

Al-Ittihad, Al-Khalid'e karşı aldığı sürpriz yenilginin ardından, Khadim Al-Haramain Kupası'nda yarı finalde elendi. Ardından geçen Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasında Neom'a 3-4 yenildi.

Buna rağmen, gazeteci Alaa Saeed, "X" sitesindeki resmi hesabından, takımın Asya Elit Şampiyonası'ndaki yolculuğuna başlamadan önce taraftarların oyuncuları motive etmek için yaptıkları hazırlıkların video görüntülerini paylaştı.

Al-Ittihad, önümüzdeki Salı günü, Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda, Asya Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile karşılaşacak.

Suudi gazeteci, taraftarların kulüp girişinde bazı pankartlar hazırladığını gösteren bir video yayınladı. Bu pankartlar, Asya yolculuğunun başlamasına 72 saat kala, bugün Cumartesi günü oyuncuların antrenman merkezine girişleri sırasında görülebilecek.

Pankartlarda "Size inanıyoruz", "Zaferlerimizi geri getirin", "Bu sizin şansınız", "Sonuna kadar arkanızdayız" gibi sloganlar yer alıyordu.

Saeed ayrıca, taraftarların Cumartesi antrenmanında oyuncuları motive etmek ve Asya şampiyonluğunu kazanmaya teşvik etmek amacıyla bayraklar, sloganlar ve motivasyon mesajları hazırlamak gibi antrenman tesisinde başka çalışmalar da yaptıklarını açıkladı.

Al-Ittihad kulübü, dün Cuma günü, Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuklarının başlamasından önce oyuncuları motive etmek amacıyla Cumartesi günkü antrenmanda tribünlerin taraftarlara açılacağını duyurmuştu.

Hatırlanacağı üzere, Al-Ittihad 21 yıldır, yani 2005 yılında ikinci ve son kez kazandığından beri Asya şampiyonluğuna ulaşamadı.