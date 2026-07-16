Video: Tükürme ve ezme… Arjantinli taraftarlar, Amerika’nın en ünlü meydanlarında İngiliz bayrağına hakaret ediyor

Arjantinli taraftarlar, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda iki milli takımın karşılaştığı maçın ardından İngiliz taraftarlarla alay etmeye devam etti.

Arjantin milli takımı, dün Çarşamba günü Atlanta Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

Maçta bazı tartışmalı olaylar yaşandı; özellikle Arjantinli taraftarlar, İngiltere milli takımının milli marşı çalınırken kasıtlı olarak İngilizlere karşı tezahürat yaptılar ve “Zıplamayan İngilizdir” diye bağırdılar.

Ancak Arjantinli taraftarlar bununla yetinmedi; Fransız “Radio Monte Carlo” radyosu, taraftarların ABD’nin en ünlü meydanlarından birinde İngiliz bayrağını kasten aşağıladıklarını gösteren bir video yayınladı.

Videoda, New York'un Manhattan bölgesindeki Times Meydanı'nda Arjantinli taraftarların İngiliz bayrağını yere serdiği, bazılarının üzerine tükürdüğü ve ardından hep birlikte bayrağın etrafında toplanarak ayaklarıyla ezdiği görülüyor.

Bu olay, maçın başlamasından önce, özellikle de 1982'den beri süren Falkland Adaları Savaşı nedeniyle iki ülke arasındaki siyasi gerginlik bağlamında, maçı çevreleyen tartışmaların ortasında gerçekleşti.