Video: Tuhaf bir tepki: Manchester City'nin icra kurulu başkanından Premier Lig suçlamalarına tek kelimelik yanıt

Manchester City'nin icra kurulu başkanı Ferran Soriano, kulübün İngiltere Premier Lig'in mali kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğinin kanıtlanmasının ardından soruları yanıtlamayı reddetti.

İngiltere Premier Lig, bugün salı günü, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 2009/2010 ile 2017/2018 arasındaki 9 sezon boyunca müsabakanın mali kurallarının ihlaline ilişkin tüm suçlamalardan mahkûm ettiğini açıkladı; kulüp ayrıca ligin soruşturmasıyla iş birliği yapmamaya ilişkin dört suçlamadan üçünde de suçlu bulundu.

İngiltere Premier Lig'in bugün salı günü internet sitesinde yayımladığı resmi açıklamaya göre, bağımsız komisyon, Manchester City'nin bu dönemde bir dizi ortağıyla, taraflar arasındaki gerçek anlaşmaları yansıtmayan, kulübün gelirlerini yapay biçimde şişirmek ve maliyetlerini düşürmek amacıyla "sahte" ticari sözleşmeler imzaladığı ve benzer başka anlaşmalara da dayandığı sonucuna vardı.

Bağımsız komisyona göre kulüp, hatalı mali hesaplar sundu, paralarının gerçek durumunu denetçilerden ve futbolu düzenleyen kurumlardan sakladı; ayrıca İngiltere Premier Lig ile Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) belirlediği harcama sınırlarını büyük ölçüde ihlal etti.

"Sky Sports" muhabiri, bu ihlallere ilişkin Soriano'ya bir soru yönelterek şöyle dedi: "Futbol taraftarlarından özür diliyor musunuz? Premier Lig sözleşmelerin 'sahte' olduğunu söylüyor, bu 'sahte' bir kulüp mü?" Ancak Soriano yalnızca "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

Muhabir sorularını tekrarladı; Manchester City'nin icra kurulu başkanının tam bir sessizliğinin ardından yeniden yanıt verdi: "Teşekkürler".











