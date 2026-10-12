Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao, bugün pazar akşamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının ikinci haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl filelerine muhteşem bir gol atarak "Er-Raki" formasıyla Cezayirli Riyad Mahrez'in rolünü üstlendi.

Ayrıca okuyun: Video: Donis, Asya Kupası'ndaki rekabet konusunda sessizliğini bozdu

Portekizli sihirbaz, 56. dakikada ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı vuruşla maçın ikinci golünü kaydetti; Al Wasl kalecisi topa müdahale etmeyi başaramadı.

Bu gol, ilk yarının 20. dakikasında Roger Ibanez'in kafa vuruşuyla kaydettiği birinci golün de asistini yaptıktan sonra geldi. Portekizli sihirbaz muhteşem bir ortayı kaleye gönderdi, Brezilyalı savunmacı da topu filelere yönlendirdi.





Trincao, bu sezon Al Ahli formasıyla farklı kulvarlarda çıktığı 12 maçta 6 gol ve 3 asistle 9 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

Dikkat çeken nokta ise Trincao'nun, daha önce Mahrez'in görevi olan sağ taraftan köşe vuruşlarını kullanma işini üstlenmesi oldu. Ayrıca attığı gol de Cezayirli sihirbazın tarzının tıpatıp bir kopyasıydı; böylece şu ana kadar tüm detaylarıyla Er-Raki'de onun meşru varisi haline geldi.