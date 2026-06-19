Video: Tribünlerden… Guardiola, “Atlas Kaplanları”nı izliyor ve spekülasyonları alevlendiriyor

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola’nın, Manchester City’nin eski teknik direktörü olarak, 2026 Dünya Kupası 3. Grup’un ikinci turu kapsamında Massachusetts’teki Gillette Stadyumu’nda oynanan Fas-İskoçya maçına katılması, gelecekteki teknik direktörlük kariyeri hakkında yeni bir spekülasyon dalgası yarattı.

Guardiola, Girona kulübünün yönetim kurulu başkanı olan kardeşi Pir ile birlikte tribünde sıradan bir taraftar gibi görüldü. Bu dikkat çekici görünüm, Citizens ile altın değerinde bir sözleşmeyi sonlandırmasının ardından teknik direktörlük geleceği konusunu yeniden gündeme getirdi.

İspanyol "Sport" gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Guardiola'nın Manchester City'den ayrılmasının ardından ona büyük ilgi gösterdiğini ve çok cazip teklifler sunduğunu, ayrıca Fas'ın da durumunu yakından takip ettiğini bildirdi.

"Kaz TV" kanalı ise Guardiola'nın iş yükümlülükleri nedeniyle ailesiyle birlikte seyahat ettiğini belirtti; bu da, özellikle Fas'ın onunla sözleşme imzalamaya ilgi duyduğunu doğrulayan haberler ışığında, ziyaretinin Fas Futbol Federasyonu ile görüşmelerle bağlantılı olma olasılığını gündemde tutuyor.