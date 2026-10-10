24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP
Çeviri:

Video: Trabzon'un galibiyetinde Salah "garip fırsata" rağmen damgasını vurdu

Samsunspor - Trabzonspor
Samsunspor
Trabzonspor
Süper Lig
M. Salah
Türkiye
Mısır

Trabzonspor, bugün cumartesi günü Türkiye Süper Ligi'nin yedinci haftasında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Gol sessizliği 27. dakikaya kadar sürdü; bu dakikada Ernest Muçi, konuk ekip adına skoru açmayı başardı.

Chibueze Nwaiwu, 38. dakikada kaydettiği ikinci golle Trabzonspor'un üstünlüğünü pekiştirdi.

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Samsunspor kalecisinden seken topu takip ederek az kalsın fileleri havalandırıyordu, ancak Mısırlı yıldızın şutu Samsunsporlu oyunculardan birine çarparak üst direğin üzerinden auta gitti.

Salah, 40. dakikada takım arkadaşı Felix'in üçüncü golünü hazırlayarak maça damgasını vurdu.

İlk yarının bitimine iki dakika kala maçın hakemi, Trabzonsporlu oyuncu Salih Kavrazlı'ya kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor, ikinci yarıda sayısal eksikliğe rağmen üstünlüğünü korudu ve Samsunspor deplasmanından değerli bir galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor puanını 13'e yükselterek üçüncü sıraya çıkarken, Samsunspor 4 puanda kalarak 16. sırada yer aldı.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin