Trabzonspor, bugün cumartesi günü Türkiye Süper Ligi'nin yedinci haftasında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Gol sessizliği 27. dakikaya kadar sürdü; bu dakikada Ernest Muçi, konuk ekip adına skoru açmayı başardı.

Chibueze Nwaiwu, 38. dakikada kaydettiği ikinci golle Trabzonspor'un üstünlüğünü pekiştirdi.

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Samsunspor kalecisinden seken topu takip ederek az kalsın fileleri havalandırıyordu, ancak Mısırlı yıldızın şutu Samsunsporlu oyunculardan birine çarparak üst direğin üzerinden auta gitti.

Salah, 40. dakikada takım arkadaşı Felix'in üçüncü golünü hazırlayarak maça damgasını vurdu.

İlk yarının bitimine iki dakika kala maçın hakemi, Trabzonsporlu oyuncu Salih Kavrazlı'ya kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor, ikinci yarıda sayısal eksikliğe rağmen üstünlüğünü korudu ve Samsunspor deplasmanından değerli bir galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor puanını 13'e yükselterek üçüncü sıraya çıkarken, Samsunspor 4 puanda kalarak 16. sırada yer aldı.



