Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Türkiye'deki karşılanma töreni yalnızca coşkulu tezahürat ve gürültülü tempolarla sınırlı kalmadı; ana olayın önüne geçen ve saatler içinde sosyal medyayı alevlendiren esprili bir insani ana da sahne oldu.

Trabzonspor taraftarları Liverpool'dan gelen yeni yıldızlarını karşılamak için toplanırken, herkes ezeli rakip Galatasaray'ın sarı-kırmızılı formasını giymiş bir taraftarın kalabalığın ortasında belirmesiyle şaşkına döndü.

"Formayı çıkar": Mizah tadında bir kutlama

Geniş çapta paylaşılan bir video kaydına yansıyan bu an, Trabzonspor taraftarlarının doğaçlama ve neşeli tepkisini gözler önüne serdi. Gerginlik yerine onlarca taraftar, kutlama havası içinde "davetsiz misafiri" çevreleyerek ona dostça bir şekilde Galatasaray formasını çıkarmasını istedi; ortalık kahkahalar ve Salah ile Trabzon adına atılan tempolarla doldu. Taraftar da bu duruma sportmence karşılık vererek, sahneyi dünya yıldızlarını karşılamanın "hoş geldin ritüellerinin" bir parçası sayan kalabalığın alkışları arasında formasını çıkardı.

Salah Türkiye'ye ulaştı, imza perşembe günü

Muhammed Salah çarşamba sabahı İstanbul'a inmiş ve kendisini binlerce Trabzonspor taraftarı karşılamıştı. Ardından, transfer işlemlerini tamamlamak üzere Karadeniz kıyısındaki Trabzon şehrine gitmek için başka bir uçağa bindi.

Muhammed Salah çarşamba akşamı Trabzon şehrine ulaştı; sözleşmelerin resmen imzalanması ve transferin duyurulması ise yarın perşembe günü gerçekleşecek. Böylece Liverpool ile 8 sezon süren efsanevi bir kariyerin ardından yeni bir sayfa açacak. Bu süreçte 442 maçta 257 gol kaydeden Salah, Liverpool ile alınabilecek tüm kupaları kazandı.