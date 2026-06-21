Arap milli takımları, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda, özellikle kendi kalesine attıkları goller açısından felaket niteliğindeki istatistiklerini sürdürdü.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Pazar günü, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya milli takımıyla karşılaştı.

İkinci yarının dördüncü dakikasında, Suudi Arabistan milli takımının savunma oyuncusu Hassan Tambakti, kendi kalesine yanlışlıkla gol atarak İspanya milli takımının dördüncü golünü kaydetti.

İspanyol bek Mark Kokorela, ceza sahası içinden güçlü bir şut çekti; kaleci Muhammed Al-Owais bu şutu ustaca kurtardı, ancak top Hassan Tambakti'ye çarparak ağlara gitti.

"Stats Foot" istatistik ağına göre, Hassan Tambakti, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk Suudi oyuncu oldu.

Genel olarak bakıldığında, bu gol bu yılki Dünya Kupası'nda kaydedilen sekizinci kendi kalesine atılan gol oldu ve bu, 2018'de Rusya'da düzenlenen turnuvada kaydedilen 12 golün ardından, Dünya Kupası tarihinde tek bir turnuvada kaydedilen en fazla ikinci kendi kalesine atılan gol sayısı oldu.

İlginç olan ise, 2026 Dünya Kupası’ndaki 8 kendi kalesine atılan golün 5’inin Arap oyuncular tarafından atılmış olmasıdır. Bu gol serisinin başlangıcı, ilk turda Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Mısır milli takımının bek oyuncusu Muhammed Hani’ye aitti.

Ayrıca Irak'ın forveti Ayman Hüseyin, Norveç'e 1-4 yenildikleri maçta bir kendi kalesine gol attı; Ürdün'ün savunma oyuncusu Yezan Al-Arab da Norveç'e 1-3 yenildikleri maçta aynı şeyi yaptı; Katar'dan Muhammed Al-Manaei ise Kanada'ya 6-0 yenildikleri maçta kendi kalesine gol attı.

Böylece Arap milli takımları, 2026 Dünya Kupası’nda, turnuvanın 1930’daki ilk düzenlenişinden geçen yıl Katar’da düzenlenen son turnuvaya kadar olan tüm Dünya Kupası tarihinde kendi kalelerine attıkları kendi kalesine atılan gol sayısıyla aynı sayıya ulaştı (5).

Diğer kendi kalesine atılan goller ise, ABD’ye 1-4 yenildikleri maçta Paraguaylı Damien Bobadilla, Katar ile 1-1 berabere kaldıkları maçta İsviçreli Miro Mohaim ve yine ABD’ye 2-0 yenildikleri maçta Avustralyalı Cameron Burgess tarafından atıldı.