İngiltere Milli Takımı, pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda İspanya Milli Takımı ile karşı karşıya geldiği maçta, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı ve son haftasında heyecan dolu bir 3-2'lik galibiyet elde etti. İngiltere, 10 kişi kalmasına rağmen ev sahibi takımın son dakikalardaki hücum atağına karşı direnmeyi başardı.

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İngiltere Milli Takımı'nın gollerini 45. dakikada penaltıdan Harry Kane, 53. dakikada Ezri Konsa ve 57. dakikada Ben White kaydederken, İspanya'nın ilk golünü 65. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal attı, ikinci golü ise 75. dakikada Nico Williams kaydetti. Maçta 64. dakikada Elliot Anderson kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle İngiltere Milli Takımı puanını 15'e yükselterek, aynı puana sahip olan İspanya'dan grup liderliğini aldı; averaj üstünlüğünden yararlanan İngiltere, ilk turdaki karşılaşmada İspanya Milli Takımı'na aldığı yenilgiyi rövanşta değerli bir galibiyete çevirerek grup aşamasını birinci sırada tamamladı.

İngiltere Milli Takımı maçın başından itibaren üstünlüğünü ortaya koydu ve Thomas Tuchel yönetiminde güçlü bir performans sergileyerek oyunun kontrolünü ele geçirip ev sahibinin kalesine art arda ataklar düzenledi. İspanya Milli Takımı ise 21. dakikada Marc Bebel'in sakatlanmasıyla erken bir darbe aldı ve onun yerine Pedro Porro oyuna girdi.

İngiltere'nin üstünlüğü ilk yarı boyunca sürdü, birden fazla gol fırsatı harcandı. Ardından 45. dakikada Harry Kane, ceza sahası içinde Pau Cubarsi'nin müdahalesiyle devrilerek penaltı kazandı. İngiltere'nin kaptanı penaltıyı başarıyla kullanarak takımını 1-0 öne geçirdi ve Wembley Stadı'nda ülkesinin 3-2 kaybettiği ilk maçta kaçırdığı penaltının hatasını telafi etti.

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İkinci yarının başında Luis de la Fuente üç değişikliği bir arada yaparak Cubarsi, Fabian Ruiz ve Mikel Merino'nun yerine Dean Huijsen, Pedri ve Fermin Lopez'i oyuna sürdü. Ancak bu değişiklikler İngiltere'nin üstünlüğünü durduramadı; baskısını sürdüren İngiltere dört dakika içinde art arda iki gol kaydetmeyi başardı.

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İkinci gol 53. dakikada Ezri Konsa'dan geldi; Declan Rice'ın kullandığı korneri boşta kalarak kafayla ağlara gönderdi. Ardından 57. dakikada Ben White üçüncü golü kaydetti. İngiltere hızlı bir kontra atak geliştirdi, top bu atak sırasında Jude Bellingham'a ulaştı ve Bellingham topu White'a aktararak atağı başarıyla sonuçlandırdı.

Ancak karşılaşma 64. dakikada tersine döndü. Lamine Yamal, Jarell Quansah'tan topu kaptı ve ceza sahasına doğru hareketlendi; Elliot Anderson ona müdahale ederek kırmızı kart gördü ve İspanya'ya penaltı verildi. Mikel Oyarzabal 65. dakikada penaltıyı başarıyla kullandı; böylece ev sahibinin geri dönüşü başladı ve maç İngiltere kalesine yönelik sürekli bir hücum baskısına dönüştü.

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İspanya Milli Takımı sayısal üstünlüğü değerlendirdi ve ataklarını sürdürerek, oyuna sonradan giren Nico Williams 75. dakikada Lamine Yamal'ın pasını ceza sahası içinde tek dokunuşla karşılayarak ikinci golü kaydetti ve skoru 3-2 yaptı. Bu durum Tuchel'i savunmasını güçlendirmeye ve öne geçtiği skoru korumak için değişiklikler yapmaya itti. Kaleci James Trafford önderliğindeki İngiltere, bitiş düdüğüne kadar İspanya'nın girişimlerine karşı direnmeyi başardı.