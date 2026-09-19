Kıtalar Kupası müsabakaları kapsamında Suudi Al Ahli ile Güney Afrika ekibi Sundowns arasındaki karşılaşma, ilk dakikalarda peş peşe gelen iki golle alevlendi. Bu gollerden biri Suudi ekibinin bariz bir savunma karışıklığı sonucu geldi, ardından Al Ahli hızlı bir şekilde kendi kalesine atılan bir golle yanıt verdi ve maçı başladığı noktaya geri döndürdü.

Sundowns, Al Ahli'nin dalgınlığını değerlendirdi

Sundowns, Nuno Santos aracılığıyla skoru açmayı başardı. Oyuncu, ceza sahasının derinliklerine gelen bir ortayı değerlendirerek 17. dakikada kafayla Édouard Mendy'nin ağlarına gönderdi.

Gol, ceza sahası içindeki topla başa çıkamayan Al Ahli savunmasının bariz bir dalgınlığı ortasında geldi. Valentine Atangana gereken şekilde örtme yapamadığı bir pozisyonda ortaya çıktı ve Sundowns oyuncusu gol atmak için gereken alanı buldu.









Bu gol, son dönemde Al Ahli'de görülen en belirgin sorunlardan birini yeniden gündeme getirdi: kötü savunma organizasyonu ve rakibin ceza sahası içindeki hareketlerine geç müdahale.

Breikan yanıt verdi, Williams kendi kalesine attı

Al Ahli yanıt vermek için uzun süre beklemedi. Firas Al Breikan, sol taraftan gelen etkili bir pası değerlendirmeyi başardı ve topu kaleye doğru çevirdi. Top, Güney Afrikalı kaleci Ronwen Williams'a çarparak 19. dakikada kendi ağlarına gitti.

Gol Al Ahli'ye sayılmış olsa da, topun ağlara ulaşma şekli Sundowns kalecisinin hatasından kaynaklandı. Top ona çarparak kendi kalesine gol oldu ve beraberliği hızla geri getirdi.









Maçın başlangıcında dikkat çeken şey, Al Ahli'ye gol yediren hatanın yalnızca geçici bir an olmayıp, ceza sahası içindeki örtme ya da derinliğe gelen toplarla başa çıkma konusunda birden fazla kez ortaya çıkan bir sorunun devamı olmasıydı.

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Al Ahli'nin bu aksaklığı hızla düzeltmesi gerekiyor, çünkü kötü savunma organizasyonunun sürmesi Sundowns'a yeni fırsatlar verebilir; özellikle oyuncularının hızlı hareketleri ve Suudi ekibinin savunmacılarının arkasında ya da arasında oluşan herhangi bir alanı değerlendirme kabiliyeti göz önüne alındığında.

Sundowns'ın erken golü ile Al Ahli'yi maça geri döndüren kendi kalesine gol arasında zirve mücadelesi alevli bir görüntüyle başladı; ancak Bosic'in, tekrarlayan hatanın karşılaşmayı Afrika şampiyonu lehine belirleyen bir etkene dönüşmemesi için savunma aksaklığına hızlı bir çözüm bulması gerekecek.

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