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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Video teknolojisinin rolü ne? Hakem görüşü Mbappe'nin Racing karşısındaki penaltısıyla ilgili tartışmayı sona erdirdi

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
İspanya
Fransa

Erken tartışma

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, takımının İspanya La Liga'da Racing Santander ile oynadığı maçın ilk dakikalarında penaltı kazandı.

Mbappé, ceza sahası içine doğru hareket ederken, Racing'li oyuncu Mateo Prati'nin kolunu önüne koymasının ardından yere düştü.

Racing oyuncuları, Mbappé'nin Real Madrid'in ilk golünü kaydettiği penaltı kararına şiddetle itiraz etti.

Hakem kararlarında uzmanlaşan "Archivo VAR" ağı ise "X" sitesindeki hesabından şu yorumu yaptı: "Video teknolojisi El Sardinero sahasında ellerini yıkadı."

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Ağ sözlerine şöyle devam etti: "Prati, Mbappé'nin karnına hafifçe temas etti; Fransız oyuncu bu teması hissedince kendini yere bıraktı."

Tartışmayı ise şu sözlerle noktaladı: "Penaltı değil. Savunmacının müdahalesi ile Fransız oyuncunun düşüşü arasında hiçbir bağlantı yok."

 

 

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