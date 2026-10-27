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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Video: Teknik komite, Cancelo-Diomande pozisyonunda El Clasico hakeminin görüşüne karşı çıktı

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
A. Balde
Y. Diomande
J. Cancelo
İspanya
Côte d’Ivoire
Portekiz

Baldé olayını analiz ettim

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Hakem Teknik Komitesi, geçtiğimiz pazar günü oynanan Barcelona ile konuğu Real Madrid arasındaki El Clasico maçının en dikkat çeken iki pozisyonu hakkındaki tartışmaları sonlandırdı.

Camp Nou'da oynanan maçta Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sırasında Real Madrid, Joao Cancelo'nun Jan Diomande'ye yaptığı müdahalenin ardından oyuncunun kırmızı kart görmesini talep etti; ayrıca Alejandro Balde'ye yönelik bir el teması sonrası penaltı istedi.

Hakem Teknik Komitesi, "İnceleme Zamanı" adlı programda El Clasico maçındaki hakem kararlarını analiz etti.

Hakem Teknik Komitesi'ne göre, hakem Martinez Munuera'nın ilk pozisyondaki kararı doğruydu; topun Balde'nin koluna çarptığını gördükten sonra "Doğal bir pozisyonda, kolu aşağıda, doğal bir pozisyonda" dediği duyuldu.

Komite videoda, "Top, savunma oyuncusunun koluna yanlışlıkla çarptı ve hakemin kararı doğru" ifadesini kullandı.

İkinci pozisyonda ise komite, hakemin kararına karşı çıkarak, Cancelo'nun Diomande'nin bacağına yaptığı müdahalenin ardından oyuncuyu uyarması gerektiğini vurguladı.

 Hakem Teknik Komitesi, "Cancelo, Diomande'nin bacağına kısmen çarptı ve aşırı güç ya da aşırı sertlik söz konusu değil" görüşünde olup, pozisyonu "pervasız bir müdahale" olarak yorumladı.

Hatırlatmak gerekirse, Joao Cancelo'nun Diomande'ye yaptığı müdahalenin ardından, oyuncunun kas ağrıları nedeniyle yere düşmesine rağmen hakem faul çalmamıştı.

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