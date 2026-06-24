Video: Tekerlekli sandalyede... 2026 Dünya Kupası'nın en ciddi sakatlığını yaşayan oyuncunun etkileyici görüntüsü

2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Kanada ile İsviçre arasında oynanan maçın öncesinde, turnuvadaki serüvenini sonlandıran ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkan Kanadalı milli futbolcu İsmail Koné, duygusal bir an yaşattı.

Kanada milli takımının orta saha oyuncusu, grup aşamasının ikinci turunda Katar’ı 6-0 gibi büyük bir skorla yendikleri maçta, Katarlı Asim Madibo’nun sert müdahalesi sonucu her iki bacak kemiğinde çift kırık yaşamıştı. Madibo, olayın hemen ardından doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Kanada’nın grup aşamasındaki son maçı başlamadan önce, Koné, Vancouver’daki “BC Place” stadyumuna tekerlekli sandalyeyle girdi. İngiliz “Mirror” gazetesinin haberine göre, Kanadalı taraftarlar ayağa kalkarak onu alkışladı ve Koné, bu dokunaklı sahnede stadyumun etrafında dolaştırıldı.

Maç sırasında televizyon yorumcusu olarak görev yapan deneyimli Alman yıldız Thomas Müller de saha kenarında Kanadalı oyuncuyla bir araya geldi ve onunla tokalaşarak desteğini ifade etti.

Ardından Müller, sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak şöyle dedi: “Yaralı oyuncu Ismail Koné’ye taraftarların ne kadar harika bir karşılama yaptığını gördüm. Sana acil şifalar diliyoruz.”

Başarılı bir ameliyat ve Dünya Kupası’nın erken sonu

Kanada Futbol Federasyonu geçen hafta, Koné’nin geçirdiği kırığın tedavisi için başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurmuş ve oyuncunun Dünya Kupası’nın geri kalan maçlarında yer alamayacağını doğrulamıştı.

Federasyon açıklamasında şunları söyledi: “İsmail Koné, bacağındaki kırığı düzeltmek için başarılı bir ameliyat geçirdi. Tamamen iyileşmesi bekleniyor, ancak 2026 Dünya Kupası’nın geri kalan maçlarında forma giyemeyecek.”

Koné'nin forma giydiği İtalyan kulübü Sassuolo ise ameliyatın tam anlamıyla başarılı geçtiğini doğrulayan bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sol bacağındaki kırığın tedavisi için yapılan ameliyat tam bir başarıyla sonuçlandı. Oyuncu önümüzdeki günlerde rehabilitasyon programına başlayacak ve kulübün tüm üyeleri kendisine hızlı bir iyileşme diliyor."

Kanada teknik direktörü zor saatlerin ayrıntılarını açıkladı

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü Jesse Marsh ise, sakatlığın ardından oyuncuyu hastanede ziyaretini anlattı.

Marsh, “Ona ulaştığımızda, zaten bazı sakinleştirici ilaçlar almıştı ve ameliyathaneye girmeye hazırlanıyordu” dedi.

Şöyle devam etti: “Buna rağmen morali çok iyiydi ve sürekli olarak iyi olacağını söylüyordu.”

Şöyle devam etti: “Ameliyat yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve üç cerrah katıldı. Sanırım doktorlar yaralanmayı televizyondan canlı izlediler ve ciddiyetini hemen fark ettiler, bu yüzden durumu ele almak üzere en iyi üç cerrah hastaneye çağrıldı.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Onlarla yaptığım konuşmalardan, onun emin ellerde olduğunu hissettim ve bize ameliyatın mükemmel geçtiğini teyit ettiler.”

Bu gelişme, Kanada milli takımının ilk iki turda dört puan toplayarak İkinci Grup’un lideri olarak İsviçre ile oynadığı maça çıktığı bir dönemde yaşandı; ancak turnuvanın sonuna kadar en önemli oyuncularından birini kaybetmesi nedeniyle olumlu sonuçlardan duyulan sevinç tam olamadı.