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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Tek bir sesle Ahly taraftarları Beşiktaş karşısında ilk yarının ardından Bosec'in görevden alınmasını istedi

M. Pusic
Al Shabab - Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Premier Lig
Hollanda
Suudi Arabistan

Hollandalı teknik direktör zorda

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli taraftarları, Şebab'a karşı oynanan küçük klasiko maçının ilk yarısının ardından takımın teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'e sert bir şekilde yüklendi.

Al Ahli, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında bugün cuma günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Şebab'a konuk oldu.

Maçın ilk yarısı, başkent kulübünün özellikle "er-Raki" kalecisi Abdurrahman es-Sanbi'nin 22. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından harcadığı pek çok tehlikeli fırsatın ortasında, Şebab'ın Al Ahli karşısında 3-1 öne geçmesiyle sona erdi.

Bu durum, SHG Arena'da bulunan Al Ahli taraftarlarının öfkesine yol açtı. Taraftarlar ilk yarının bitiminin ardından Hollandalı teknik direktörün görevden alınmasını talep ederek tek bir ağızdan "Pusic out" diye tezahürat yaptı.

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Bu, Al Ahli taraftarlarının öfkelerini Pusic'e yöneltmelerinin ilk kez olmadı; özellikle Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko'nun Shakhtar'dan transfer edilmesi sırasında olmak üzere bunu birden fazla kez yapmışlardı.

Pusic, bu sezonun başından itibaren Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yerine Al Ahli'yi çalıştırmaya başladı ve o günden bu yana takımı 16 maçta yöneterek 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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