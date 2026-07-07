Video: Tek bir isim, tek bir kurban… Zico’nun hayaleti 44 yıl sonra Arjantin’i hâlâ acıtıyor

Mısır milli takımı, bu Salı akşamı oynanan son 16 turu maçında, son şampiyon Arjantin karşısında skoru (2-0) olarak genişleterek 2026 Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeye çok yaklaştı.

İkinci gol, daha önce attığı golün iptal edilmesinin ardından Arjantin karşısında bir kez daha fileleri havalandıran Mustafa Zico’dan (67. dakika) geldi.

Bu gol maçın atmosferini alevlendirdi; Arjantin milli takımı iki gol geride kalınca, dünya şampiyonluğunu savunma yolunda durumu daha da zorlaştı. Mısır milli takımı ise güçlü performansını sürdürerek tarihi bir başarıya bir adım daha yaklaştı.

Ziko’nun golü, Opta’ya göre, 1982 Dünya Kupası’nın ikinci turunda Arjantin karşısında son golünü atan Brezilya efsanesi Zico ile tarihsel bir paralellik oluşturdu.

Mısır Milli Takımı kalecisi Mustafa Şubayr, ilk yarıda Lionel Messi’nin attığı penaltıyı kurtararak dikkatleri üzerine çekmiş ve “Firavunlar”a büyük bir moral desteği sağlamıştı. 15. dakikada Yaser İbrahim’in kafa vuruşuyla Mısır öne geçtikten sonra Zico skoru ikiye katladı.

Arjantin, Dünya Kupası eleme turlarında oynadığı son üç maçta yedi gol yedikten sonra büyük baskı altına girdi; bu rakam, son şampiyonun bu turnuvada yaşadığı savunma sorunlarını yansıtıyor.

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