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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Çeviri:

Video: Tartışma yaratan görüntünün sırrı: Alvarez neden Barcelona oyuncularının arasında Metropolitano'ya girdi?

J. Alvarez
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
Arjantin
İspanya

Sahne arkasının tüm detayları

Yayılan bir video, Atletico'nun Arjantinli forveti Julian Alvarez hakkında geniş çaplı tartışmalara yol açtı; oyuncu sahaya Madridli takım arkadaşlarının yanında değil, Barcelonalı futbolcuların arasında girerken görüldü.

Bu olay, iki takımın dün Pazar günü "Riyadh Air Metropolitano" stadında, La Liga'nın 12. haftasında oynadığı ve Barcelona'nın 2-1 kazandığı maçtan önce yaşandı.

"ESPN" ağı, iki takımın sahaya girişine dair videoyu "Facebook" hesabında yayımladı ve altına şunları yazdı: "Julian Alvarez yanlışlıkla kendini diğer tarafta buldu ve sahaya Barcelonalı futbolcularla birlikte çıktı."

Buna rağmen Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez de videoda, Atletico futbolcularıyla birlikte sahaya girerken görüldü.

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Arjantinli "Deportes 24" ağı, "X" platformu üzerinden, yayılan görüntünün farklı bir açıklaması olduğunu ortaya koydu ve maçın hakeminin, futbolcular sahaya çıkan tünelde bulundukları sırada, birkaç gün önce hayatını kaybeden futbolcu Jesus de Miguel'in anısına saygı için oyunculardan birbirine karışmalarını istediğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere Julian Alvarez, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olmakla gündeme gelmiş, ancak Atletico transferle ilgili Barcelona ile müzakere kapısını açmayı reddetmişti.

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