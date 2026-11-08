Video: Tartışma alevleniyor! Manchester United, Aston Villa karşısında hakem hatasıyla mı beraberliği yakaladı?

Manchester United'ın Aston Villa filelerine gönderdiği dördüncü gol, geniş çaplı bir hakem tartışmasına yol açtı. Hakem Chris Kavanagh, Patrick Dorgu'nun uzatmaların altıncı dakikasında kaydettiği beraberlik golünü (4-4), konuk takım oyuncularının Japon kaleci Suzuki'ye topu uzaklaştırma girişimi sırasında bir faul yapıldığına dair itirazlarına rağmen geçerli saydı.

Bu gol, son dakikalara kadar 4-2 geride olan Manchester United'ın dramatik geri dönüşünü tamamladı. Önce Joshua Zirkzee 92. dakikada farkı bire indirdi, ardından Dorgu 96. dakikada beraberliği yakaladı. Böylece Premier Lig'in onuncu haftasında Old Trafford'da oynanan maçın yaşadığı senaryonun ardından ev sahibi takım, uzak görünen bir puanı hanesine yazdırdı.

Pozisyon, Manchester United kalecisi Senne Lammens'in son atağa katılmak için Aston Villa ceza sahasına kadar çıkmasının ardından geldi. Top kullanılırken Lammens'in, Suzuki'nin hareketini engelleyerek topa gerektiği gibi ulaşmasını önlediği görüldü; top Dorgu'ya ulaştı ve Dorgu durumu değerlendirerek beraberlik golünü kaydetti. Bu sırada Aston Villa oyuncuları golün iptal edilmesini talep ederek güçlü bir şekilde itiraz etti.

Pozisyonu incelemek için video teknolojisi devreye girdi ve ardından gol geçerli sayıldı. Özellikle Suzuki'nin, topu uzaklaştırmak için çıktığı sırada Lammens'in kendisine çarpmasının ardından topa müdahale edememesi nedeniyle, Aston Villa kalecisine faul yapılıp yapılmadığı konusunda tartışma alevlendi. İlerleyen anlarda ise sarı kart gören Japon kaleci itirazlarda bulundu.

Aston Villa maça çok güçlü başlamıştı. Alisson Edward ilk dakikada ilk golü kaydetti, ardından Nicolas Jackson dördüncü dakikada ikinci golü ekledi. Ancak Bruno Fernandes 16. dakikada bir penaltı golüyle Manchester United'ı maça geri döndürdü, ardından Youri Tielemans 44. dakikada beraberliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Aston Villa yeniden öne geçti. John McGinn 48. dakikada bir penaltıdan üçüncü golü kaydetti, ardından Leon Goretzka 53. dakikada Leny Yoro'nun savunmadaki hatasından yararlanarak dördüncü golü ekledi ve konuk takım üç puanı toplamaya giden yolda görünüyordu.

Ancak Manchester United pes etmeyi reddetti ve son dakikalara kadar denemelerini sürdürdü. Uzatma dakikalarında iki gol birden kaparak karşılaşmayı 4-4 beraberlikle tamamladı.