Bir Mısırlı medya mensubu, Türk ekibi Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın önümüzdeki salı günü oynanacak 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Mısır - Güney Sudan maçında yer almamasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın teknik ekiple varılan bir anlaşma doğrultusunda, sahanın "tartan" zemini nedeniyle önümüzdeki maçta forma giymeyeceğini duyurmuştu.

Ancak medya mensubu Muhammed Şebane, Mısır'ın Dünya Kupası'ndaki performansının kutlanacağı bir karşılaşma olması beklenen Mısır - Angola maçının, teknik direktör Hüsam Hasan'ın maç öncesinde Muhammed Şennavi hakkında yaptığı açıklamalar yüzünden gergin bir atmosferde geçtiğini vurguladı. Hasan, bu açıklamalarında Şennavi'yi milli takıma katıldığı dönemde "bitmiş" olarak nitelendirmişti.

Şebane, bu pazar akşamı "CBC" kanalında yayınlanan "Number One" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Angola maçı birdenbire, Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki sonuçlar ve performansla elde ettiği başarının kutlanacağı bir karşılaşma olmaktan çıkıp, Hüsam Hasan'ın maçtan bir gün önce Muhammed Şennavi hakkında yaptığı açıklamalar yüzünden gergin bir maça dönüştü."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncuların sakatlanma korkusu ya da dizlerinin etkilenmesi endişesiyle suni çim sahalarda oynanan maçlarda yer almamalarını mantıklı bulmuyorum. Eğer durum böyle olsaydı, Uluslararası Federasyon bu sahalarda maç oynanmasına izin vermezdi."

Şunları da ekledi: "Muhammed Salah'ın sakatlanma korkusuyla Güney Sudan maçını oynamayacağına dair söylenenler doğru değil; ayrıca oynamamasının Angola maçındaki değişikliğe kızması nedeniyle olduğu da doğru değil."

Beklenmedik bir nedeni ise şöyle açıkladı: "Mısır Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, Angola maçından önce Muhammed Salah ile, oğlu Lil nedeniyle Güney Sudan maçını oynamaması konusunda anlaştı. Özellikle oyuncunun seyahatten önce alması gereken belirli aşılar vardı; ancak oğlu için endişelendiğinden, onunla iki gün geçireceği için maçtan muaf tutulmasını istedi. Çünkü çocuğun bağışıklığı zayıf ve şu dönemde Güney Sudan'da yayılan bir virüs bulunuyor."







