Video: Tarihi uçak Amman'a indi... El-Nashami, kraliyet karşılaması ve FIFA'nın övgüsü arasında

Ürdün Milli Takımı’nın uçağı, 2026 Dünya Kupası’nda Ürdün’ün ilk kez yer almasının hikâyesini taşıyarak Kraliçe Alia Uluslararası Havalimanı’na indi. Bütün ülke, “Nashami”ye yakışır bir karşılama ile takımı bekliyordu; karşılama töreninin başında Haşimi bayrağı ve “FIFA”dan gelen uluslararası bir teşekkür mesajı yer alıyordu.

Ulusal futbol milli takımı heyeti, Lionel Messi'nin takım arkadaşlarına karşı 1-3'lük skorla sona eren 2026 Dünya Kupası finallerindeki tarihi katılımın ardından Amman'a ulaştı.

Şampiyonları karşılayanların başında, Kraliyet Majesteleri'nin Vekili, Ürdün Olimpiyat Komitesi Başkanı Prens Faysal bin Hüseyin vardı; Prens, oyuncuları, teknik kadroyu ve idari personeli Krallık topraklarına döndüklerinde karşıladı.

Birçok üst düzey yetkilinin katıldığı karşılama töreninde Prens, milli takımın sergilediği onurlu performansa takdirlerini dile getirdi. Prens, takımın disiplin, mücadele ruhu ve dünyanın en seçkin takımlarına karşı gösterdiği azim ile Ürdün futbolunu parlak bir şekilde yansıttığını vurguladı.

Karşılama hazırlıkları erken saatlerde başladı ve Kraliçe Alia Uluslararası Havalimanı, resmi ve halk kesimlerini bir araya getiren görkemli bir kutlama sahnesine sahne oldu; Ürdün Silahlı Kuvvetleri Bandosu’nun müzikleri mekanı doldururken, ilgili kurumlar “Al-Nashami”nin başarısına yakışır bir karşılama düzenlemek için sıralandı.

Törenlerin ardından oyuncular, havaalanı yoluna çıkan iç güzergâh üzerinden özel bir otobüsle ilerlediler; bu sırada, tek bir kelime söylemek için gelen düzenli bir kalabalık onları karşıladı: Teşekkürler.

Takdir, ülke sınırlarıyla sınırlı kalmadı. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası serüveninin sonunda Ürdün milli takımına özel bir teşekkür mesajı gönderdi.

"FIFA" hesabı, "X" platformu üzerinden Arjantin maçı sonrası "Al-Nashami" takımının soyunma odasından çekilmiş görüntüleri paylaştı; bu görüntüler, Ürdünlülerin turnuvadan ne kadar "zarif" bir şekilde ayrıldıklarını gösterdi. Oyuncular, geleneksel Ürdün tatlılarından oluşan kutular ve hatıra hediyeleri bırakmış, bunlara FIFA ve stadyum çalışanlarına yönelik bir teşekkür mektubu da eklemişlerdi.

FIFA, bu sahneye ilişkin olarak şu yorumu yaptı: “Zarafetle ayrılış. Tüm zamanların en büyük Dünya Kupası’na katkınız için Ürdün Milli Takımı’na teşekkür ederiz.”