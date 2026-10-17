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Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Tarihi tahta sadece birkaç metre: Hamdallah, Al Soma'yı yeni bir rekorundan daha etti

Al Diriyah - Al-Taawoun
Al Diriyah
Al-Taawoun
Premier Lig
A. Hamdallah
S. Al-Dawsari
O. Al Somah
Suudi Arabistan
Fas
Suriye

Faslı yıldız, Suriyeli yıldız ile Salem el-Devsari'nin nadir başarısına ortak oldu

Faslı yıldız Abderrazak Hamdallah, Suudi Arabistan sahalarındaki muhteşem kariyerine yeni bir başarı daha ekledi ve cumartesi günü Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nde yeni bir rekora ulaştı.

Takımı Et-Taavun'un, organizasyonun dokuzuncu haftasında Diriyah ile oynadığı maçta Hamdallah, ev sahibi ekibin 50. dakikada Clayton Dyandi ile öne geçmesinin ardından 66. dakikada skoru eşitlemeyi başardı.

Opta verilerine göre Abderrazak Hamdallah, Suudi Profesyonel Ligi tarihinde en fazla farklı takıma gol atan oyuncu konumuna yükseldi.

Hamdallah, Suriyeli Omar Al Soma ve Suudi Salem El-Devsari ile eşitlendi; üçü de bu organizasyonda 27 farklı takıma gol kaydetti.

Hamdallah bu başarıya 4 takımla ulaştı: Önce En-Nasr, ardından İttihad ve Eş-Şebab, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise "Kasım'ın şekeri" lakaplı takıma geçiş yaptı.

Hamdallah ve Al Soma rekabetinde yeni bir adım

Toplam gol katkısında ise Hamdallah, bugün Diriyah'a attığı golle zirveye yerleşti. 159 gol ve 25 asistle 184 gol katkısına ulaşan Faslı golcü, 161 gol ve 22 asistle 183 katkıda kalan Omar Al Soma'nın rekorunu geride bıraktı.

Öte yandan Hamdallah, Suudi Profesyonel Ligi'nin tarihi gol kralları yarışını da yeniden alevlendirdi. Bugün Suudi Arabistan sahalarındaki kariyerinde 159. golüne ulaşan Faslı yıldız, Al Soma'nın rekorunu kırıp zirveye tek başına oturmak için yalnızca 3 gol uzağında kaldı.

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