İngiltere milli takımının kaptanı Declan Rice, 2026 Dünya Kupası'ndaki Fransa maçına mükemmel bir başlangıç yaptı. "Üç Aslan"ı ilk dakikalarda müthiş bir başlangıca taşıyan Rice, 18 dakikadan kısa bir sürede bir gol ve bir asistle maça damgasını vurdu.

İngiltere milli takımı, bu turnuvanın üçüncülük maçı kapsamında Pazar sabahı Fransa milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Arsenal'in orta saha oyuncusu, milli takımının güçlü başlangıcından yararlanarak Fransa kalesinde skoru açmak için sadece üç dakikaya ihtiyaç duydu. 18. dakikada ise mükemmel bir orta gönderdi ve takım arkadaşı Ezri Konsah bu ortayı ikinci gol olarak ağlara gönderdi. Böylece Rice, İngiltere'nin erken öne geçmesinde en büyük katkıyı sağlayan isim oldu.

















Rice’in başarıları maçtaki iki golle sınırlı kalmadı; Fransa maçı öncesine kadar İngiltere milli takımının turnuva serüveninde “Premier Lig” oyuncularının gol atamadığı bir dönemde, bu yılki Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımı adına hem gol atan hem de asist yapan ilk Premier Lig oyuncusu oldu.

Ayrıca İngiltere kaptanı, başka bir açıdan da tarihe geçti. 1996 Avrupa Şampiyonası’nda “Üç Aslanlar”ı kaptanlık pazubandıyla yöneten efsane Tony Adams’ın ardından, Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda İngiltere milli takım formasıyla kaptan olarak maça başlayan ikinci Arsenal oyuncusu oldu.

Rice’ın erken attığı gol de sıradan değildi; 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde Luke Shaw’un İtalya karşısında 2 dakikadan az bir sürede attığı golden bu yana, İngiltere milli takımı için resmi bir maçta atılan en hızlı gol oldu ve İngiltere milli takımının büyük turnuvalardaki en hızlı başlangıçlarından birini akıllara getirdi.