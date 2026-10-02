Video: Tarihi hat-trick ile Belçika, Türkiye'nin yarasını derinleştirdi ve UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı tehdit ediyor

Belçika Millî Takımı, 2027 UEFA Uluslar Ligi'nde rakibi Türkiye'nin yaralarını derinleştiren farklı bir galibiyet alarak yeniden kazanma yoluna döndü.

Belçika Millî Takımı, bugün cuma günü Maurice Dufrasne Stadı'nda rakibi Türkiye ile karşılaştığı ve Avrupa turnuvasının grup aşamasındaki üçüncü haftada oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

Maça, iki golle oynayan tecrübeli Kevin De Bruyne ile yedek olarak oyuna girdikten sonra üçüncü golü kaydeden Romelu Lukaku'dan oluşan ikilinin büyük performansı damga vurdu.

De Bruyne, maçın onuncu dakikasında konuk ekibin savunmacısını geçtikten sonra topu kalecinin solundan yerden ağlara göndererek ev sahibi adına skoru açtı.

Napoli'nin orta saha oyuncusu, maçın 60. dakikasında ceza sahası dışından çektiği füze gibi bir şutta Türk kalecinin kurtaramadığı topla kendisinin ve ülkesinin ikinci golünü ekledi.

Yedek olarak oyuna girdikten sonra Romelu Lukaku, 76. dakikada yerden gelen bir ortayı sağ ayağıyla ağlara göndererek Belçika'nın üçüncü golünü kaydetmeyi başardı.

Manchester United, geçtiğimiz maçta Fransa karşısında son dakikalarda yediği tek golle mağlubiyet tuzağına düştükten sonra yeniden galibiyete döndü.

Bu galibiyet, Türkiye Millî Takımı'nın puanını 6'ya çıkararak önümüzdeki pazartesi günü oynayacakları beklenen maç öncesinde Fransa'nın bir puan gerisinde, birinci grupta ikinci sıraya yerleştirdi.

De Bruyne'in takım arkadaşları, grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alan İtalya'nın önünde yer alıyor; bu durum İtalya'yı yarı final turuna yükselme şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Buna karşın Türkiye Millî Takımı üst üste üçüncü yenilgisini alarak puansız şekilde grubun son sırasında kaldı.



