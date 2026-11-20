Al Ahli, Al Nassr'ın Portekizli kaptanı Cristiano Ronaldo'nun hatasını değerlendirerek Roshn Suudi Ligi'ndeki klasikte maçı çevirdi.

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Al Ahli, bugün (Cuma) Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda oynanan ve Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta ezeli rakibi Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti.

Cristiano Ronaldo, maçın 14. dakikasında Al Nassr adına skoru açtı . Gol, Al Ahli'nin Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana'nın yaptığı ölümcül hatanın ardından geldi.

Al Nassr'ın bir diğer Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa, orta sahada Atangana'ya baskı yaparak topu kaptı. Ardından topla buluşan Ronaldo, direkt vuruşla Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'nin ağlarını havalandırdı.

Maçın 16. dakikasında Al Nassr, genç sol beki Awad Aman'ın ceza sahası içinde Al Ahli'nin sağ beki Saeed Baattia tarafından düşürülmesinin ardından penaltı kazandı.

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Penaltıyı 18. dakikada kullanan Cristiano Ronaldo, Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'yi ters köşeye yatırmayı başardı ancak top sağ direğe çarptı.

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Penaltıyı kaçırmasının ardından büyük bir üzüntü ve öfke yaşayan Portekizli yıldız, kendini suçladı. Özellikle de Al Nassr'ı ilk 20 dakikada 2-0 öne geçme fırsatından mahrum bırakmıştı.

Al Ahli'nin cezalandırması neredeyse çabuk geliyordu. Maçın 31. dakikasında Al Ahli'nin Türk stoperi Merih Demiral, Al Nassr filelerine golü gönderdi.

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Gol, başkent ekibinin Brezilyalı kalecisi Bento'nun hatalı çıkışının ardından geldi. Boş kalenin önünde topla buluşan Demiral, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

Ancak Arjantinli hakem Facundo Tello, golü verdikten sonra VAR incelemesine gitti ve Al Ahli'nin orta saha oyuncusu Ziyad Al-Johani'nin Bento'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

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Bu karar, Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Busic'in büyük tepkisine yol açtı. Busic, golün geçerli olduğunu savunarak maçın hakemiyle tartıştı.

Ancak Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno, ilk yarının uzatma dakikalarının ilk dakikasında beraberlik golünü atarak Al Ahli'nin yaralarını sardı. Galeno'nun ceza sahası dışından yaptığı sert şutta Bento topu kurtaramadı.

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İkinci yarıda heyecan, yine Türk stoper Merih Demiral sayesinde devam etti. Demiral, maçın 67. dakikasında takımı Al Ahli lehine penaltı kazandırdı.

Ceza sahası içinde bir ortayla buluşan Demiral'e Al Nassr forveti Abdullah Al-Hamdan yetişmeye çalıştı, ancak Türk savunmacı yere düşerek penaltı talep etti.

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Arjantinli hakem başlangıçta Al Ahli oyuncularının itirazlarını dikkate almadı, ancak ardından pozisyonu yakından izlemek için VAR ekranına gitti ve Al Ahli lehine penaltı noktasını gösterdi.

Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney bu fırsatı kaçırmadı. Penaltıyı kullanan Toney, topu Brezilyalı kaleci Bento'nun sağına sert bir şekilde gönderdi ve uzanamayan Bento'yu mağlup ederek 71. dakikada Cidde ekibinin ikinci golünü kaydetti.

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Nakavt darbesi 75. dakikada geldi. Al Ahli'nin Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan'ın köşe vuruşundan yaptığı ortada Brezilyalı stoper Roger Ibañez kafayla topu ağlara gönderdi ve Cidde ekibinin üçüncü golünü attı.

Al Ahli oyuncuları maçın kalan bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı ve takımlarına klasikte değerli bir galibiyet kazandırdı.

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Bu galibiyetle puanını 24'e yükselten Al Ahli, Suudi Arabistan Ligi'nde 4. sırada yer alıyor ve 28 puanda kalan 3. sıradaki Al Nassr'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.