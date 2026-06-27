Suudi Arabistan Milli Takımı’nın kalecisi Muhammed Al-Owais, 2026 Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları ile oynanan maçta, tehlikeli bir atağı muhteşem bir şekilde kurtararak olağanüstü bir kurtarışa imza attı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda bugün Cumartesi günü, ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı.

Maçın 74. dakikasında, Yeşil Burun Adaları milli takımı, bir oyuncusu Muhammed Al-Owais'in kalesiyle tamamen baş başa kalınca ilk golü atmaya çok yaklaştı.

Bu pozisyon altı yarda çizgisinin hemen önünde gerçekleşmesine rağmen, Al-Owais kendini oyuncunun önüne atarak topu ustaca kurtardı; top oyuncuya çarparak köşe vuruşuna dönüştü.

Top köşeye çıktıktan hemen sonra, Suudi milli takımının birçok oyuncusu tecrübeli kalecinin yanına giderek, ilk golü yemelerini önleyen bu tarihi kurtarış için onu tebrik etti.

Al-Owais, Suudi milli takımıyla bu yılki Dünya Kupası’nda parlamaya devam etti; ilk turda Uruguay karşısında 9, İspanya’ya karşı oynanan ikinci maçta ise 4 şutu kurtardı; ancak İspanya maçında 4-0 mağlup oldular.

Al-Owais’in tarihi bir gece yaşadığı belirtilmelidir. Dünya Kupası’nda Suudi milli takımıyla yedinci maçına çıkan Al-Owais, Dünya Kupası’nda “Yeşiller” formasıyla en çok forma giyen ikinci kaleci oldu; bu listede ilk sırada 10 maçla Muhammed Al-Da’ei yer alırken, Al-Owais genel sıralamada altıncı sırada yer aldı.