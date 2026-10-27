Katar temsilcisi Al Shamal, Suudi ekibi Hilal'e bu sezon Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini tattırdı; bu kendisi için tarihi bir galibiyet oldu.

Hilal, bugün salı günü Al Khor'daki Beyt Stadı'nda oynanan ve Asya kupasının lig aşamasının üçüncü haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta, Al Shamal'e 3-1 mağlup oldu.

Katar ekibinde skoru maçın 8. dakikasında, ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı güçlü ve yerden şutun ardından Wesley Said açtı; kaleci Mohammed Al-Owais bu şutu engellemekte başarısız oldu.

Ancak Salem Al-Dawsari, maçın 32. dakikasında Hilal adına skoru eşitlemeyi başardı; Fransız bek Theo Hernandez'in kalecisiz boş kaleye verdiği yerden pasın ardından.

Maçın 48. dakikasında ise Riyad Mahrez, yerden bir orta yaptıktan sonra bunu yurttaşı Baghdad Bounedjah'ın kaleci Mohammed Al-Owais'in ağlarına göndermesiyle Al Shamal'in ikinci golünü hazırladı.

İş bununla da kalmadı; Cezayirli yıldız, serbest vuruştan bir orta pas gönderdi, bu top Tunuslu orta saha oyuncusu Mohamed Ali Ben Romdhane'nin kafasına geldi ve o da topu 54. dakikada Hilal'in ağlarına çevirdi.

Bu galibiyet, Al Shamal'in turnuvadaki ilk katılımında Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihindeki ilk galibiyeti oldu; takım ilk iki maçında Suudi ekibi İttihad ve İran ekibi Tractor ile berabere kalmıştı.

Katar ekibi puanını 5'e yükselterek Batı Grubu'nda altıncı sıraya yerleşti ve böylece son 16 turuna yükselme şansını artırdı.

Buna karşılık Hilal, Asya kupasının bu sezonki edisyonundaki ilk, genel anlamda ise bu sezonki ikinci mağlubiyetine uğradı; takım Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Neom karşısında 2-0 mağlup olmuştu.

Hilal'in puanı, iki galibiyet ve tek mağlubiyetle Elit AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda beşinci sıradaki 6 puanda kaldı.