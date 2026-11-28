Al Nassr, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 13. haftasında Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda konuk olduğu Al Hazem'i 1-0 yenerek değerli bir galibiyet aldı ve hızla kazanma yoluna geri döndü. Böylece geçen hafta Al Ahli'ye kaybettiği maçın ardından taraftarlarının gönlünü alan Al Nassr, puan tablosunun zirvesine geçici olarak yerleşti.

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Al Nassr bu galibiyeti, 25. dakikada vatandaşı João Félix'in asistiyle maçın tek golünü atan Portekizli oyuncusu Samu Costa'ya borçlu. Pozisyon Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi gerektirdi ve hakem 26. dakikada golün geçerli olduğunu onayladı.

Costa'nın golünün önemi yalnızca Al Nassr'a üç puanı kazandırmakla sınırlı kalmadı. Opta istatistiklerine göre takım, Suudi Profesyonel Ligi tarihinde üst üste 100 maçta gol atan ilk kulüp olarak tarihi bir başarıya imza attı. Gol serisi Aralık 2023'te Al Riyadh karşısında başladı ve Al Hazem maçına kadar sürdü.

Al Nassr üstün, Al Hazem'in girişimleri sınırlı

Al Nassr, %56'ya ulaşan topa sahip olma oranından yararlanarak oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve Al Hazem kalesine ulaşmak için farklı hücum yollarını denedi. Al Nassr oyuncuları 14 şut çekti ve bunların beşi çerçeveyi buldu. Ev sahibi takım ise yalnızca üç şut denemesinde bulunabildi.

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İstatistiklerdeki belirgin üstünlüğe rağmen Al Nassr ikinci golü bulup farkı artıramadı ve Al Hazem'in maça geri dönme çabaları nedeniyle sonuç son dakikalara kadar belirsizliğini korudu. Ancak konuk ekibin savunması, üstünlüğü son düdüğe kadar korumayı başardı.

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İkinci yarıda Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, takımına enerji katmak ve dengeyi korumak için harekete geçti ve Abdullah Al-Hamdan, Abdullah Al-Khaibari, Abdulrahman Ghareeb ile Ayman Yahya'yı oyuna alarak birkaç değişiklik yaptı. Al Hazem'in Tunuslu teknik direktörü Jalel Kadri ise Amir Sayoud, Abubakar Diakité ve Abdulaziz Al-Dhuwaihi'yi sahaya sürerek takımının görünümünü değiştirmeye çalıştı, fakat bu hamleler skoru değiştirmeye yetmedi.

Al Nassr geçici olarak tek başına lider

Bu galibiyetle değerli üç puanı hanesine yazdıran Al Nassr, ligdeki onuncu zaferini elde ederek 13 maçta puanını 31'e yükseltti. Bir beraberliği ve iki yenilgisi bulunan Al Nassr, aynı haftada Al Ettifaq ile karşılaşacak olan ve 30 puana sahip Al Hilal'in bir puan önünde geçici olarak zirveye yerleşti.

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Al Nassr ayrıca 28 puanla üçüncü sırada yer alan Al Qadsiah karşısında da üç puanlık üstünlüğe sahip. Böylece 13. haftanın diğer maçları sürerken Roshn Ligi'nde zirve yarışı iyice kızışıyor.

Öte yandan 13 maçta 10 puanda kalan Al Hazem, 14. sıradaki yerini korudu ve puan tablosunun alt sıralarındaki tehlike bölgesinden uzaklaşma mücadelesini sürdürüyor.

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Böylece Al Nassr, Al Hazem deplasmanından çifte kazançla ayrıldı: Al Ahli yenilgisinin ardından yeniden galibiyet yüzü gördü ve tarihi bir gol rekoruna ulaştı. Bunun yanı sıra Al Hilal ile Al Ettifaq arasındaki maçın sonucu beklenirken ligin zirvesine geçici olarak yerleşti.