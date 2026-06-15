Video: Tarihi bir yenilgi... Tunus, Dünya Kupası'na İsveç'e karşı ağır bir mağlubiyetle başladı

Tunus milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine, Hollanda ve Japonya'nın da yer aldığı 5. grupta, bu sabah erken saatlerde Meksika'nın Monterrey kentindeki stadyumda İsveç'e karşı 5-1'lik ağır bir yenilgiyle başladı.

Bu yenilgi, Kartaca Kartalları'nın Dünya Kupası tarihindeki en ağır yenilgi olması nedeniyle tarihi bir yenilgi olarak kabul ediliyor. Tunus, 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere toplam 6 kez Dünya Kupası'na katılmıştı.

İsveç, 7. dakikada Yassine Ayari'nin golüyle erken öne geçti. Savunmada bariz bir karışıklık yaşandı ve kaleci Mahib Chammakh'ın hatası sonucu top Victor Gjekeris'e ulaştı. Gjekeris'in şutunu Tunus savunması kale çizgisinden uzaklaştırdı, ancak top Ayari'ye geldi ve o da güçlü bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İngiliz Brighton takımında forma giyen Ayari, Tunuslu kökenleri nedeniyle Tunus kalesine attığı golü kutlamayı reddetti, özür dilercesine ellerini kaldırdı ve ardından erken gelen golün sevincini yaşayan takım arkadaşlarının ortasında şükranla secde etti.









Hızlı bir kontra atakta, Alexander Isak 30. dakikada İsveç'in ikinci golünü attı. Montasser Talbi'yi çalımlayarak kaleci Mahib Chammakh'ın ellerinin üzerinden geçen mükemmel bir şut attı.









Tunuslu oyuncuların büyük bir gerileme yaşaması ve hücumda beklenen performansı gösterememesi nedeniyle maç İsveçli yıldızlar için kolay geçiyor gibi görünüyordu.

Ancak ilk yarının bitimine az kala, tam olarak 43. dakikada, Tunus milli takımı, Hanbal El-Mebjari'nin mükemmel ortasını değerlendiren Ömer Raqik'in ustaca kafa vuruşuyla farkı azalttı.









Bu gol, Tunus'u tekrar maça döndürdü ve ikinci yarıya moralini yüksek tutmaya çalışarak girdi, ancak İsveç kalesine herhangi bir tehlike yaratamadı.

59. dakikada Victor Giociris, kaptan Elias Skhiri'nin penaltı alanı önünde topu kesmek için Isaac'ı geçmeye çalışırken yaptığı naif hatanın ardından üçüncü golü atarak Tunus'un umutlarını tamamen söndürdü. Top, Arsenal'in forvetine ulaştı ve o da rahatlıkla ağlara gönderdi.









Üçüncü golün ardından Tunus oyuncuları pes etti ve teknik direktör Sabri Lamouchi, Elias Achouri, Haj Mahmoud ve Sebastian Tonkti'yi oyuna sokarak birçok değişiklik yaptı. Ardından Firas Chouat ve Ismail Gharbi'yi oyuna soktu ancak performans açısından kayda değer bir değişiklik olmadı.

Maçın bitimine az bir süre kala, oyuna yeni giren Matias Svanberg, 84. dakikada İsveç'in dördüncü golünü attı. Tunuslu oyuncular ofsayt gerekçesiyle itiraz ettiler, ancak video teknolojisi golün geçerli olduğunu doğruladı.









Kalan dakikalar, Tunuslu oyuncuların kayda değer bir tehlike yaratamaması ve son dakikalarda savunmada belirgin bir kargaşa yaşanmasıyla geçti, bu da İsveç'in bazı tehlikeli ataklar oluşturmasına olanak sağladı.

Tunus'un mütevazı performansı, 90+6. dakikada yine Yassin Ayari'nin uzak mesafeden attığı golle İsveç'in beşinci golüne yol açtı ve bu kez Kartaca Kartalları'nın kalesine attığı golü kutladı.









İsveç, grupta 3 puana yükselerek liderliğe otururken, Tunus puansız son sırada kaldı. Hollanda ve Japonya ise 2-2 berabere kalarak 1'er puanla ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı.

Tunus milli takımı, Dünya Kupası hazırlık maçlarının sonuncusunda Belçika'ya 5-0'lık ağır bir yenilgi almıştı.



