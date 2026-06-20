İngiliz Sunderland takımının forveti Brian Proby, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda oynanan maçın ilk yarısında Hollanda milli takımını İsveç karşısında 2-0 öne geçirerek Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Probie, maçın ilk 17 dakikasında ülkesinin iki golünü de atarak “Yel Değirmenleri”ne erken bir avantaj sağladı.

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Fransız "stats foot" ağına göre, Probi, 24 Haziran 2006'da 2006 Dünya Kupası'nda İsveç'e karşı ilk 12 dakikada iki gol atan Alman Lukas Podolski'den bu yana Dünya Kupası'nda en hızlı çift gol atan oyuncu oldu.









Probi’nin başarısı bununla da kalmadı; aynı zamanda 23 Haziran 1974’te Bulgaristan karşısında Johan Neskens’ten bu yana Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımı adına çift gol atan en genç oyuncu oldu.

Probi bu başarıyı 24 yaş 4 aylıkken elde ederken, Neskens ise beş yıldan fazla bir süre önce tarihi iki golünü attığında 22 yaş 9 aylıktı.



