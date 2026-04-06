Video: "Tarihe geçen kağıt"... Donnarumma planını boşa çıkardı, Bosnalı genç ülkesine Dünya Kupası biletini kazandırdı

Zenica'da unutulmaz bir futbol gecesinde, milyonlarca kişinin 2026 Dünya Kupası eleme play-off'larında gergin bir bekleyiş içinde olduğu sırada, 14 yaşındaki Bosnalı bir genç, ülkesinin İtalya'yı mağlup ederek tarihe geçecek şekilde eleme turunu geçmesinde beklenmedik bir rol oynayarak sahadaki yıldızların önünü kesti.

O, penaltı atışları sırasında İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın "kopyasını" çaldıktan sonra bir gecede ulusal kahramana dönüşen top toplayıcı Avan Cizmić.

Top toplayıcıdan ulusal simgeye

Bosna, 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya'yı penaltı atışlarında yenerek Dünya Kupası'na heyecan verici bir şekilde katılmayı kutlarken, Avan Cizmić'in hikayesi manşetlere taşındı.

Yerel Nik Čelić kulübünde oynayan genç oyuncu, teknik direktör Sergi Barbarez'in kadrosunda yer almıyordu, ancak Belino Polje'deki coşkulu stadyumda top toplayıcı olarak bulunuyordu, ta ki kendini olayın tam ortasında bulana kadar.

Kağıt hırsızlığı

Penaltı atışları öncesindeki gerginlik sırasında, Donnarumma ile Bosnalı kaleci Nikola Vasilj arasında bir tartışma çıktı.

St. Pauli oyuncusu Vasili Pazar günü şunları söyledi: "Donnarumma, İtalyan penaltı atışlarıyla ilgili bilgileri not aldığım kağıdı yırtmaya çalıştı. Neyse ki her ihtimale karşı hazırlıklıydık ve fotokopisini yanımızda getirmiştik."

Ancak kargaşanın ortasında, Avan, Donnarumma'nın havlusunun yanında küçük bir kağıt fark etti; bu, Bosnalı oyuncuların vuruşlarının ayrıntılarını içeren kopya kağıdıydı.

Bosna kanalı Face TV'nin sorusu üzerine genç top toplayıcı şöyle dedi: "Kağıdı gördüm ve ne olduğunu hemen anladım. Onu aldım ve sakladım."

halefi olmaya en yakın ikili

halefi olmaya en yakın ikili "O kağıtta oyuncularımızla ilgili tüm bilgiler vardı. Bu kağıt olmadan Donnarumma sadece içgüdülerine güvenmek zorunda kaldı" diye ekledi.

Avan Cezmiç, İtalyan kaleci hakkında şöyle devam etti: "Çok hayal kırıklığına uğramış ve öfkeliydi. Havlusunu aldı ve kağıdın kaybolduğunu fark etti. Aradı ama bulamadı."

Sonrasında olanlar tarihe geçti; Donnarumma hiçbir penaltıyı kurtaramadı ve Bosna-Hersek, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

O geceden beri, sosyal medya bu küçük çocuğu öven mesajlarla doldu.

İyilik için ganimet

Avan Cizmić, Salı akşamı "ganimetini", yani maçın gidişatını değiştiren kopya kağıdını elinde tutarak evine döndü.

Yerel basına yaptığı açıklamaya göre, genç adam kağıdı açık artırmada satmayı ve gelirini hayır işlerine bağışlamayı planlıyor.

